A Nemzeti dal nyomdászának házánál ünnepeltek Pilismaróton

Ünnepi díszbe öltöztették március 15-én a Nemzeti dal nyomdászának, Heckenast Gusztáv villáját Pilismaróton – számolt be a Kemma.hu.

A Heckenast-villa udvarán ünnepeltek (Fotó: kemma.hu/24 Óra)

Nem is rendezhette volna meg méltóbb helyen a két dunamenti település, Pilismarót és Garamkövesd az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójának ünnepét.

A Heckenast-villa szorosabban kapcsolódik március 15-höz, mint gondolnánk.

Tulajdonosa, Heckenast Gusztáv társtulajdonosa volt Landerer Jenőnek, akivel a kor egyik legkorszerűbb nyomdáját birtokolták Pesten.

Itt nyomtatták 1848. március 15-én Petőfiék a Nemzeti dalt – idézte fel a portál.

