heckenast gusztávpilismarótnemzeti dalmárcius 15.

A Nemzeti dal nyomdászának házánál ünnepeltek Pilismaróton

Pilismarót és Garamkövesd közösen emlékezett az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az ünnepi megemlékezést a Nemzeti dal nyomdászának, Heckenast Gusztáv egykori villájának udvarán tartották.

2026. 03. 15. 15:14
Ünnepi díszbe öltöztették március 15-én a Nemzeti dal nyomdászának, Heckenast Gusztáv villáját Pilismaróton – számolt be a Kemma.hu. 

A Heckenast-villa udvarán ünnepeltek (Fotó: kemma.hu/24 Óra)

Nem is rendezhette volna meg méltóbb helyen a két dunamenti település, Pilismarót és Garamkövesd az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójának ünnepét. 

A Heckenast-villa szorosabban kapcsolódik március 15-höz, mint gondolnánk.

Tulajdonosa, Heckenast Gusztáv társtulajdonosa volt Landerer Jenőnek, akivel a kor egyik legkorszerűbb nyomdáját birtokolták Pesten.

 Itt nyomtatták 1848. március 15-én Petőfiék a Nemzeti dalt – idézte fel a portál. 

Borítókép: Ünnepi díszbe öltöztették a Heckenast-villát Pilismaróton (Fotó: emma.hu/24 Óra/F.M.)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu