A Nemzeti dal nyomdászának házánál ünnepeltek Pilismaróton

Ünnepi díszbe öltöztették március 15-én a Nemzeti dal nyomdászának, Heckenast Gusztáv villáját Pilismaróton – számolt be a Kemma.hu.
Nem is rendezhette volna meg méltóbb helyen a két dunamenti település, Pilismarót és Garamkövesd az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójának ünnepét.
A Heckenast-villa szorosabban kapcsolódik március 15-höz, mint gondolnánk.
Tulajdonosa, Heckenast Gusztáv társtulajdonosa volt Landerer Jenőnek, akivel a kor egyik legkorszerűbb nyomdáját birtokolták Pesten.
Itt nyomtatták 1848. március 15-én Petőfiék a Nemzeti dalt – idézte fel a portál.
