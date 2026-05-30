Óriási baki az UEFA elnökétől a budapesti BL-döntőn

2026-ban megvédte a címét a francia PSG a Bajnokok Ligájában. A budapesti döntőben a francia sztárcsapat tizenegyesek után győzte le az Arsenalt a Puskás Arénában. A lefújás után drámai képsorok voltak a pályán: a párizsi szurkolók örömükben vörös fáklyákat gyújtottak, míg a túloldalon az egy büntetőt kivédő David Raya percekig feküdt a földön, s Gyökeres Viktor sem jutott szóhoz. Majd jött az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin, és rossz értelemben majdnem elvitte a show-t.

2026. 05. 30. 21:27
Aleksander Ceferin, UEFA elnöke a díjátadó során hibázott, éppen Marquinhos előtt Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Luis Enrique megcsinálta, 2025 után 2026-ban is megnyerte a BL-t
Bakizott az UEFA elnöke

A díjátadó során az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin adta át az érmeket többek között Csányi Sándor mellett, ugyanakkor, amikor a PSG játékosai jöttek, Ceferin nagyot hibázott.

A szlovén elnök Ousmane Dembélének adta át az aranyérmet, majd már ment is volna a franciával a serleghez, csakhogy még hátravolt a franciák csapatkapitánya, Marquinhos.

A kis malőr után Ceferin Marquinhosszal együtt ment a BL-trófeához, amelyet zsinórban a második évben nyert meg Luis Enrique csapata.

Így ünnepelt a PSG a második megnyert BL-címük után:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
