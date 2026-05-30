Óriási baki az UEFA elnökétől a budapesti BL-döntőn

Luis Enrique megcsinálta, 2025 után 2026-ban is megnyerte a BL-t Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Bakizott az UEFA elnöke

A díjátadó során az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin adta át az érmeket többek között Csányi Sándor mellett, ugyanakkor, amikor a PSG játékosai jöttek, Ceferin nagyot hibázott.

A szlovén elnök Ousmane Dembélének adta át az aranyérmet, majd már ment is volna a franciával a serleghez, csakhogy még hátravolt a franciák csapatkapitánya, Marquinhos.

A kis malőr után Ceferin Marquinhosszal együtt ment a BL-trófeához, amelyet zsinórban a második évben nyert meg Luis Enrique csapata.

Így ünnepelt a PSG a második megnyert BL-címük után: