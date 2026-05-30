BL-döntő Budapesten (élő): Villámgól, öt év után újra Havertz lehet a hős

Tíz perccel később Saka lapos beadása után Szafonov önfeláldozó kivetődéssel mentette Trossard elől, s talán nem is a belga támadó, hanem saját védője, Marquinhos találta el a kapus fejét, aki két és fél perc ápolás után folytatta a játékot.

Szafonov a földön, a PSG orosz kapusa az ápolás után tudta folytatni a játékot az Arsenal ellen BL-döntőben

A túloldalon Nuno Mendes maradt lenn a tizenhatoson belül, a PSG ennek ellenére akciót vezetett, a tavaly BL-döntő duplázója, Doué elől Gabriel mentett bravúrosan. A félidő hajrájában Nuno Mendes beadása után Fabián Ruiz fejelt az Arsenal kapuja mellé, az óriáskivetítőn pedig megjelent a döntőn tv-s szakértőként dolgozó Thierry Henry, aki ugyan francia, de az Arsenal klublegendája, a londoni szurkolók fogadták üdvrivalgással.

Az első félidő hosszabbításában Havert duplázását Marquinhos akadályozta meg, majd Fabián Ruiz éles szögből leadott lövését védte üggyel-bajjal David Raya.

Furcsán ért véget az első félidő: a játékvezető előbb szögletet ítélt az Arsenal javára, majd nem várta meg, hogy az időt sokszor húzó londoniak elvégezzék azt, lefújta a játékrészt.

A második félidő elején jött az újabb következmény az Arsenal időhúzásának: Mosquera kapta a budapesti BL-döntő első sárga lapját.

