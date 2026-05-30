A BL-döntő miatt fütyülték ki a játékost, aki Jannik Sinner helyére lépett

Sinner és Djokovics hiányában hirtelen bárki esélyesnek érezheti magát, nincs versenyben korábbi Grand Slam-bajnok. Cobolli tavaly Wimbledonban már játszott negyeddöntőt, s akkor mi is felidéztük, hogy nagyon sokáig párhuzamosan futballozott és teniszezett. Azonnal mondta is a pályán az interjúban, hogy siet a BL-döntő miatt, erre megkérdezték, kinek szurkol.

Calafiori a csapattársam volt, aki most az Arsenal játékosa

– mondta Cobolli, erre azonnal kifütyülte a párizsi közönség. Az olasz teniszező azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy Luis Enriquét, a PSG vezetőedzőjét is nagyon kedveli: a spanyol szakember korábban dolgozott az AS Románál is, amelynek utánpótlásában Cobolli is szerepelt, mielőtt kikötött a tenisz mellett.