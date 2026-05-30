Öt dolog, amit érdemes tudni az új elektromos Suzukiról

Már itthon is kapható az eVitara, amely fontos mérföldkő a japán gyártó történetében.

2026. 05. 30. 18:12
Karakteres a fényszórók és az oldallemezek formája, a sárvédők ki vannak szélesítve Forrás: Suzuki
3. Családi autónak is megfelelő?

Jó az anyaghasználat és tetszetős a műszerfaldizájn
Ahogy a villanyautóknál megszokott, a padlóba rejtett akkumulátor miatt az üléshelyzet magasabb az átlagosnál, emiatt a sofőr érzése nem az, hogy beleül, hanem hogy „ráül” az autóra. Ennek persze előnyei is vannak, kényelmesebb a ki- és beszállás, és jobb a rálátás a forgalomra, bentről még a motorháztetőt is látni, ami megkönnyíti az autó irányítását, sávban való elhelyezését. Meglehetősen kényelmesek és széles tartományban állítható a hosszú ülőlapú, puha tömésű első ülések, viszont a minimális oldaltartás egyeseknek zavaró lehet. 

Sík a padló és hátratolt paddal nagy a hátsó lábtér
Hátul gigantikus a lábtér a külső hosszhoz képest, viszont az üléspozíció már nem annyira kényelmes, mint elöl, mert a minimálisan formázott ülőlap nem támasztja eléggé a combot, és az ajtónyílás is kicsi, emiatt beszálláskor könnyű beleverni a fejünket. Remek ötlet volt a Suzukitól, hogy síneken tologatható hátsó padot épített be alapáron, ez a megoldás sokat javított a variálhatóságon. Teljesen hátratolt ülésekkel kosárlabdázóknak is elég a lábtér, igaz, ekkor a csomagtartó mindössze 238 literes. Előretolt ülésekkel ugyan 310 literre nő a térfogata, de ez még mindig kicsinek számít a kategóriában. Elöl nincs frunk, azaz másodlagos csomagtartó.

4. Van egy nagy előnye a többi kis villanyautóhoz képest

Könnyű terepen sem jön zavarba, pláne nem az összkerekes verzió
Jelenleg ebben a kategóriában a Suzuki/Toyota ikrek az egyetlenek, amelyek összkerékhajtással is elérhetőek, így aki terepen is használná villanyautóját, azoknak jó vétel lehet az eVitara, illetve az Urban Cruiser. Két különálló, mechanikai kapcsolatban nem lévő villanymotorral oldották meg az összkerékhajtást, amelyet a Suzuki „Allgrip-e”-nek nevez. A nagy akkus csúcsverzióban elöl egy 174, hátul egy 65 lóerős e-motor teljesít szolgálatot, a kombinált rendszerteljesítmény 184 lóerőre, a rendszernyomaték 300 Nm-re jön ki. Ezzel a hajtással kifejezetten fürge az eVitara, 7,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, és a valóságban még gyorsabbnak érződik. 

A karosszérián alul körbefutó fényezetlen műanyag borítás az alapváltozathoz is jár
Ritkaság a villanyautók között, hogy könnyű terepen is jól boldogul az eVitara, mivel tekintélyes, 18 centis a hasmagassága, és az ESP-jét teljesen ki lehet kapcsolni, utóbbi a saras, csúszós utakon jól jön. Mechanikus differenciálzár egyik tengelyen sincs, de a megcsúszó kerekek megfékezésével hasonló hatást ér el a kipörgésgátló, és közben az összkerékhajtás mindig igyekszik az épp jobban tapadó tengelyre csoportosítani a hajtóerőt. Csak a dupla motoros verzióban van terepre hangolt Trail üzemmód, illetve lejtmenetvezérlő. A kis akkumulátorral szerelt alapmodell elöl hajtó villanymotorja 144 lóerős és 189 Nm nyomatékú, a nagyobb akkus (61 kWh), de szintén fronthajtású verzió motorja azonban már ugyanúgy 174 lóerős, mint az összkerekesé. Előbbi 9,6, utóbbi 8,7 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, tehát a leglassabb eVitara is hozza azt a dinamizmust, mint a benzines rokona, csak közvetlenebb gázreakciókkal és nagyobb rugalmassággal.

5. Mik a gyengeségei?

Nem a csomagtartó az erőssége, de legalább a padló alatt a kábeleknek van hely
Bár a magyarul is tudó fedélzeti menürendszer struktúrája logikus és könnyen átlátható, a szoftver lassan reagál a parancsokra, a vezetéstámogató rendszerek menüjében ráadásul első nyomásra csak egy videóanimáció indul el, ami további értékes másodperceket vesz el a felhasználó életéből. Szintén zavaró, hogy a klíma csak egyzónás, és a tolatókamera felbontása pocsék. Nem hangzanak rosszul a WLTP-ciklus szerinti hivatalos hatótávok (változattól függően 344-395-428 kilométert ígér a gyár), de a viszonylag nagy valós fogyasztás miatt ezeknél érdemes 20-25 százalékkal kisebb távokkal számolni, pláne, ha fűteni vagy hűteni is kell az utasteret, vagy autópályán megyünk. Sajnos a tölthetőség is a gyenge pontok közé tartozik: még egyenáramról is csak 90 kW a maximális töltési teljesítmény.

Lassan reagál a parancsokra az érintőképernyő
De a legnagyobb hátrány, hogy sokak számára elérhetetlen lesz az eVitara, mivel egy automata váltós, benzines Vitarához képest a legolcsóbb, 12,89 millió forintba kerülő (My Suzuki klubtagsággal) alapváltozata is közel négymillió forinttal drágább, igaz, a felszereltsége is jobb. Mellbevágónak tűnik a különbség, de a hasonló méretű elektromos szabadidő-autók más márkáknál – leszámítva a kínaiakat – is ennyibe kerülnek, a műszakilag azonos Toyota Urban Cruiser pedig 14 milliótól indul.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
