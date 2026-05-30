Öt dolog, amit érdemes tudni az új elektromos Suzukiról

3. Családi autónak is megfelelő?

Jó az anyaghasználat és tetszetős a műszerfaldizájn

Ahogy a villanyautóknál megszokott, a padlóba rejtett akkumulátor miatt az üléshelyzet magasabb az átlagosnál, emiatt a sofőr érzése nem az, hogy beleül, hanem hogy „ráül” az autóra. Ennek persze előnyei is vannak, kényelmesebb a ki- és beszállás, és jobb a rálátás a forgalomra, bentről még a motorháztetőt is látni, ami megkönnyíti az autó irányítását, sávban való elhelyezését. Meglehetősen kényelmesek és széles tartományban állítható a hosszú ülőlapú, puha tömésű első ülések, viszont a minimális oldaltartás egyeseknek zavaró lehet.

Sík a padló és hátratolt paddal nagy a hátsó lábtér

Hátul gigantikus a lábtér a külső hosszhoz képest, viszont az üléspozíció már nem annyira kényelmes, mint elöl, mert a minimálisan formázott ülőlap nem támasztja eléggé a combot, és az ajtónyílás is kicsi, emiatt beszálláskor könnyű beleverni a fejünket. Remek ötlet volt a Suzukitól, hogy síneken tologatható hátsó padot épített be alapáron, ez a megoldás sokat javított a variálhatóságon. Teljesen hátratolt ülésekkel kosárlabdázóknak is elég a lábtér, igaz, ekkor a csomagtartó mindössze 238 literes. Előretolt ülésekkel ugyan 310 literre nő a térfogata, de ez még mindig kicsinek számít a kategóriában. Elöl nincs frunk, azaz másodlagos csomagtartó.

4. Van egy nagy előnye a többi kis villanyautóhoz képest

Könnyű terepen sem jön zavarba, pláne nem az összkerekes verzió

Jelenleg ebben a kategóriában a Suzuki/Toyota ikrek az egyetlenek, amelyek összkerékhajtással is elérhetőek, így aki terepen is használná villanyautóját, azoknak jó vétel lehet az eVitara, illetve az Urban Cruiser. Két különálló, mechanikai kapcsolatban nem lévő villanymotorral oldották meg az összkerékhajtást, amelyet a Suzuki „Allgrip-e”-nek nevez. A nagy akkus csúcsverzióban elöl egy 174, hátul egy 65 lóerős e-motor teljesít szolgálatot, a kombinált rendszerteljesítmény 184 lóerőre, a rendszernyomaték 300 Nm-re jön ki. Ezzel a hajtással kifejezetten fürge az eVitara, 7,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, és a valóságban még gyorsabbnak érződik.