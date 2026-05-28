Méregfiolák az Adrián: ártalmatlannak látszanak, de tönkre tehetik a nyaralást

Tethys-reliktum az egyetlen óriási sejtből álló ernyős alga, ami igen gyakori az Adrián is Fotó: Wikimedia Commons

A Földközi-tengerben napjainkban is zajlik az idegen fajok betelepedése, aminek a Szuezi-csatorna a legfőbb útvonala. Az elmúlt egy évszázad során a Vörös-tengerből több mint 60 halfaj – benne két cápafaj – továbbá több száz alsóbbrendű trópusi indopacifikus faj vándorolt be a mediterrán medencébe az úgynevezett lessepsi-invázió során, és e trópusi fajok közül több már az Adriai-tengerben is megjelent.

E fajok az őshonos mediterrán fajok többségével együtt nem jelentenek semmilyen veszélyt a fürdőzőkre nézve. Az aggodalmak tárgya többnyire a cápaveszély, ami főleg már napjainkban nem igazán reális és szinte teljesen elhanyagolható veszélyforrás az Adriai-tengeren.

A kék-cápa a nylt vizekben élő faj, ami az Adrián is honos Fotó: Wikimedia Commons

Ezzel szemben akad néhány a cápákhoz képeset kevésbé híres, sőt, alig ismert és nem egyszer ártalmatlannak látszó élőlény, amelyek mint kis méregfiolák inkább jelenthetnek valós veszélyt a fürdőzőkre.

Nehéz észrevenni és tönkreteheti a nyaralást

A csalánozók törzsébe (Cnidaria) számos állatcsoport, így többek között a magányos és zátonyépítő telepes kőkorallok, a pompás növényekre emlékeztető virágállatok, továbbá a kehelyállatok, vagyis a medúzák különféle rendszertani csoportjai tartoznak. Ez utóbbiak nagyon ősi állatok, az első képviselőik félmilliárd éve a kambrium időszakban - amikor az élet még csak a tengerekben létezett –, már nagy számban népesítették be a régmúlt óceánjait, és több százmillió év elteltével sem változtak túl sokat.

A valódi medúzáknak (Medusozoa) több képviselője is ismert a Földközi-, illetve az Adriai-tengerből.

A gyökérszájú medúza teljesen ártalmatlan Fotó: Wikimedia Commons

A mediterrán vizekben a leggyakrabban látható medúzaféléknek, így különösen az áttetsző, tányérszerűen lapos és kerekded haranggal, a harang széléről lelógó rövid és vékony tapogatókkal rendelkező fülesmedúzáknak (Aurelia aurata), továbbá a Földközi-tenger legnagyobb, akár egy méternél is hosszabb és talán a leglátványosabb medúzájának, a boltozatos nagy haranggal és vastag, karfiolszerű fogókarokkal rendelkező alabástromszínű gyökérszájú medúzáknak (Rhizostoma pulmo csak) nagyon gyenge a csalánmérge, éppen ezért még nagy tömegben sem jelentnek semmiféle veszélyt az emberre.