Nagy fehér cápa: végveszélyben az ikonikus csúcsragadozó

A nagy fehér cápa a Földközi-tengerből ismert 49 cápafaj legméretesebb képviselője, ami egészen a múlt század hetvenes éveinek végéig még ha nem is számított túl gyakorinak a mediterrán vizekben, de viszonylag stabil állománnyal rendelkezett itt. Az 1970-es évektől elindult egyedszámcsökkenés napjainkra drámai fordulatot vett, és fennáll annak kockázata, hogy néhány éven belül teljesen eltűnik a Földközi-tengerből ez az őshonos faj. Az okok összetettek, ám ezek közül kiemelkedik az illegális halászat egy friss tanulmány megállapításai szerint.

A nagy fehér cápa végveszélybe került a Földközi-tengeren. Forrás: World of the Sharks

A nagy fehér cápa végveszélyben

A Földközi-tengerben élő nagy fehér cápák (Carcharodon carcharias) a kihalás szélén állnak, az illegális halászat pedig hozzájárul állományuk további drámai csökkenéséhez – áll abban a jelentésben amit az Egyesült Királyságbeli Blue Marine Foundation szervezet és amerikai tengerbiológusok állítottak össze a mediterrán cápapopuláció állapotát vizsgáló kutatásuk alapján – írja a BBC. A tengerbiológusok szerint a leginkább veszélyeztetett fajok elejtett példányait – köztük nagy fehér cápákat – az észak-afrikai halpiacokon árusítják.

A nagy fehér cápa egyike annak a több mint húsz mediterrán cápafajnak, amelyeket a nemzetközi jog véd,

ez pedig praktikusan azt jelenti, hogy mind a halászatuk, mind pedig az értékesítésük illegális tevékenységnek minősül.

A Földközi-tengerben honos nagytestű cápafajokat ábrázoló grafika. Forrás: NOAA

A nagy fehér cápát a világon elsőként a Dél-afrikai Köztársaság helyezte törvényi védelem alá 1991-ben. Az európai országok közül pedig Málta volt az első, amely 1993-ban védettnek nyilvánította a fajt. A nagy fehér cápa ma már az összes mediterrán országban, illetve az Európai Unió országaiban is védett fajnak számít.

Az egész mediterrán medencét érintő átfogó monitoringozás során a kutatók az Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékén található halászkikötők megfigyelése során felfedezték, hogy csak 2025-ben legalább negyven nagy fehér cápát öltek meg, és az elpusztított cápák tetemei megjelentek a halpiacokon is. De a közösségi médiában szintén találtak olyan tavaly készített felvételeket, amelyeken például egy algériai halászhajóról emelnek partra egy elpusztított nagy fehér cápát.