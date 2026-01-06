Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

nagy fehér cápacápa a Földközi-tengerbenCápákveszélyeztetett fajokhalászathalpiactengerbiológiakutatás

Nagy fehér cápa: végveszélyben az ikonikus csúcsragadozó

A brit Blue Marine Foundation munkatársai és amerikai tengerbiológusok közelmúltban elvégzett közös kutatása riasztó eredményre jutott a mediterrán nagy fehér cápák helyzetéről. A felmérés szerint a Földközi-tenger már erősen csökkent állományú nagy fehér cápa populációjának ugyanis még tovább zsugorodott az egyedszáma, amiben sajnálatos módon komoly szerepet játszik az ellenőrizetlen észak-afrikai kereskedelmi halászat, illetve a kifogott nagy fehér cápák illegális értékesítése. De ez a probléma nem csak a mediterrán medencét érinti; az elmúlt másfél évtizedben a nagy fehér cápák a világviszonylatban is az egyik legfontosabbnak számító élőhelyükről, a dél-afrikai partvidékről gyakorlatilag teljesen eltűntek, és ehhez hasonló riasztó állománycsökkenésről számolnak be ausztrál tengerbiológusok is.

Elter Tamás
Forrás: BBC2026. 01. 06. 17:37
A nagy fehér cápa napjainkban az egyik legveszélyeztetettebb tengeri fajnak számít
A nagy fehér cápa napjainkban az egyik legveszélyeztetettebb tengeri fajnak számít Fotó: Elter Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagy fehér cápa a Földközi-tengerből ismert 49 cápafaj legméretesebb képviselője, ami egészen a múlt század hetvenes éveinek végéig még ha nem is számított túl gyakorinak a mediterrán vizekben, de viszonylag stabil állománnyal rendelkezett itt. Az 1970-es évektől elindult egyedszámcsökkenés napjainkra drámai fordulatot vett, és fennáll annak kockázata, hogy néhány éven belül teljesen eltűnik a Földközi-tengerből ez az őshonos faj. Az okok összetettek, ám ezek közül kiemelkedik az illegális halászat egy friss tanulmány megállapításai szerint.

A nagy fehér cápa végveszélybe került a Földközi-tengeren
A nagy fehér cápa végveszélybe került a Földközi-tengeren. Forrás: World of the Sharks

A nagy fehér cápa végveszélyben

A Földközi-tengerben élő nagy fehér cápák (Carcharodon carcharias) a kihalás szélén állnak, az illegális halászat pedig hozzájárul állományuk további drámai csökkenéséhez – áll abban a jelentésben amit az Egyesült Királyságbeli Blue Marine Foundation szervezet és amerikai tengerbiológusok állítottak össze a mediterrán cápapopuláció állapotát vizsgáló kutatásuk alapján – írja a BBC. A tengerbiológusok szerint a leginkább veszélyeztetett fajok elejtett példányait – köztük nagy fehér cápákat – az észak-afrikai halpiacokon árusítják. 

A nagy fehér cápa egyike annak a több mint húsz mediterrán cápafajnak, amelyeket a nemzetközi jog véd, 

ez pedig praktikusan azt jelenti, hogy mind a halászatuk, mind pedig az értékesítésük illegális tevékenységnek minősül. 

A Földközi-tengerben honos nagytestű cápafajokat ábrázoló grafika. Forrás: NOAA

A nagy fehér cápát a világon elsőként a Dél-afrikai Köztársaság helyezte törvényi védelem alá 1991-ben. Az európai országok közül pedig Málta volt az első, amely 1993-ban védettnek nyilvánította a fajt. A nagy fehér cápa ma már az összes mediterrán országban, illetve az Európai Unió országaiban is védett fajnak számít.

Az egész mediterrán medencét érintő átfogó monitoringozás során a kutatók az Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékén található halászkikötők megfigyelése során felfedezték, hogy csak 2025-ben legalább negyven nagy fehér cápát öltek meg, és az elpusztított cápák tetemei megjelentek a halpiacokon is. De a közösségi médiában szintén találtak olyan tavaly készített felvételeket, amelyeken például egy algériai halászhajóról emelnek partra egy elpusztított nagy fehér cápát. 

Egy Földközi-tengerből kifogott nagy fehér. Fotó: Victor Linn

Egy másik hasonló, a közösségi médiába feltöltött videón pedig az látható, hogy az egyik tunéziai halpiacon árulnak egy szintén törvényi védelem alatt álló, a nagy fehérrel rokon, veszélyeztetett, feldarabolt cápafajt, a rövid uszonyú makót (Isurus oxyrhincus).

Riasztó a drámai állománycsökkenés

A vizsgálatot végző tudóscsoport vezető kutatója, dr. Francesco Ferretti, az amerikai Virginia Tech Egyetem munkatársa elmondta, hogy számos cápafaj – különösen a fehér cápák – egyedszáma az elmúlt évtizedekben drámaian lecsökkent a Földközi-tengeren. „Egyetlen más vízterületen sem halásszák túl annyira a cápákat, mint a Földközi-tengeren” – mondta a szaktudós a BBC News tudományos csoportjának nyilatkozva, miközben 2025 végén egy kutatóhajón dolgozott Szicília partjainál. 

Az ipari halászat hatása egyre jobban erősödik, ezért valószínű, hogy a közeljövőben kihalnak a nagy fehér cápák

– hangoztatja a kutató. 

Egészen fiatal , köztük egy újszülött nagy fehér cápa feldarabolt maradványai egy tunéziai halpiacról. Forrás: BBC/Blue Marine Foundation

A mediterrán fehércápa-populációt a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett állománynak minősítette. Ferretti és csapata a ragadozók felkutatására és tanulmányozására tett legújabb kísérletük során a Szicíliai-szorosban dolgoztak – egy olyan, Szicília és az észak-afrikai kontinens között fekvő tengeri területen, amelyet számos veszélyeztetett cápafaj utolsó fellegváraként azonosítottak a tengerbiológusok a Földközi-tengeren.

A nagy fehér globálisan is a súlyosan veszélyeztetett fajok közé került. Fotó: Elter Tamás

A tunéziai Cape Bon, a Messinai-szoros és a Málta között fekvő tengeri terület volt a közelmúltig a földközi-tengeri nagy fehér cápák legfontosabb előfordulási területe, az úgynevezett elsődleges radiánspontja. Egészen az 1970-es évek végéig a mediterrán nagy fehér cápák második legfontosabb élőhelyének az észak-adriai térség, a horvátországi Kvarner-öböl tágabb térsége számított. A mediterrán nagy fehér populáció földrajzi eloszlása nem volt egyenletes; a Földközi-tenger keleti nagymedencéjében, az úgynevezett Levantei-medencében sokkal alacsonyabb volt az egyedszámuk, mint a nyugat-mediterrán térségben.

A kutatók egyik legfontosabb célja egy rádiójeladó rögzítése volt egy kifejlett nagy fehér cápán, amire mindeddig még soha nem került sor a Földközi-tengeren. (Ez egy más tengerrészeken már több évtizede alkalmazott és jól bevált tudományos módszer a nagy fehér cápák vándorlási szokásainak felderítésére.) Ennek megkísérléséhez a kutatócsoport több mint három tonna halcsalival – egy fagyasztott makrélával és tonhalhulladékkal teli szállítókonténerrel –, valamint ötszáz liter tonhalolajjal kiterjedt „zsíros réteget” hozott létre a vízfelszínen, amit a cápák több száz méterről is képesek kiszagolni. Annak ellenére, hogy két hétig dolgoztak a jelölési projekten,  a tengervízből pedig mintákat vettek cápa-DNS után kutatva, továbbá víz alatti kamerákat is használtak, a kutatóknak egyetlen megjelölhető nagy fehért sem sikerült találniuk. 

Jeladóval megjelölt nagy fehér cápa. Fotó: Elter Tamás

Mindössze csak egy rövid pillanatot sikerült megörökíteniük a víz alatti kameráikkal egy kék cápáról (Prionace glauca). – Ez elkeserítő – kommentálta az eredményt Ferretti. – Ez is csak azt mutatja, hogy mennyire leromlott ez az ökoszisztéma – fűzte hozzá a kutatást vezető szaktudós. Miközben a csapat élő cápákat keresett, jelentést kaptak arról is, hogy egy fiatal nagy fehér cápát fogtak ki és öltek meg az egyik észak-afrikai halászterületen – mindössze húsz tengeri mérföldre attól a helytől, ahol dolgoztak. 

A kutatók víz alatti kamerákat is bevetettek a nagy fehér cápák megfigyelésére. Forrás: BBC/Blue Marine Foundation

Az azonban nem derült ki, hogy ez véletlen, úgynevezett szándékolatlan fogás volt-e vagy pedig szándékosan pusztították el a szigorúan védett tengeri ragadozót. Ferretti és kutatótársai azonban úgy becsülik, hogy 2025-ben legalább negyven nagy fehér cápát fogtak ki e partvidék környékén. – Ez rendkívül sok egy kritikusan veszélyeztetett populáció egyedszámához képest – hangsúlyozta a kutató.

Éveken belül végleg eltűnhetnek a nagy fehér cápák a Földközi-tengerből

Az amerikai és brit tengerbiológusok az észak-afrikai kollégáikkal együtt számos halászkikötőt tartanak megfigyelés alatt a régióban. A BBC Forensics csapatával közösen végzett munkájuk bebizonyította, hogy védett cápákat fognak ki és kínálnak eladásra olyan észak-afrikai országokban, mint például Tunézia és Algéria. A cápák védelmét szolgáló jogszabályok azonban igen bonyolultak. Jelenleg 24 veszélyeztetett mediterrán cápafaj élvez nemzetközi jogi védelmet – köztük a rövid uszonyú makó, a közönséges angyalcápa (Squatina squatina) a közönséges rókacápa (Alopias vulpinus) és mindhárom, a Földközi-tengerben előforduló pörölycápafaj (Sphyrna spp.).

Feldarabolt nagy fehér cápa egy észak-afrikai halpiacon. Fotó: Blue Marine Foundation/BBC/James Glancy

Az EU és 23 Földközi-tenger menti ország megállapodást írt alá, ami kimondja, hogy ezeket a fajokat nem lehet fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, tárolni, eladni, kiállítani vagy eladásra felkínálni. E nemzetközi megállapodás azt is rögzíti, hogy a kifogott cápákat, amennyiben lehetséges, élve és sértetlenül szabadon kell engedni. A szabályok azonban nem foglalkoznak a véletlen járulékos fogással, és a nemzetközi megállapodás végrehajtása is országonként változó. James Glancy, a Blue Marine munkatársa a BBC Newsnak elmondta, hogy saját vizsgálatai során több eladásra felkínált fehér cápát talált a tunéziai halpiacokon. A kutató számára azonban van egy pozitív üzenete is ennek a sajnálatos ténynek. – Ez azt mutatja, hogy maradtak még vadon élő állatok – kommentálta a  szomorú felfedezéseit a BBC Newsnak.

Könnyen lehet, hogy hamarosan teljesen kipusztul ez az ikonikus tengeri nagyragadozó. Fotó: Elter Tamás

 „És ha meg tudjuk őrizni ezt a helyzetet, talán van esély az ökológiai egyensúly helyreállításra” – tette hozzá. 

Mások azonban nem ennyire opitimisták. 

Sara Almabruk, a Líbiai Tengerbiológiai Társaság munkatársa szerint az észak-afrikai vizeken történő fogások többsége véletlen, de hozzáteszi: – Miért dobnák vissza a cápákat a tengerbe, amikor élelemre van szükségük a gyermekeiknek? Észak-Afrika szegényebb közösségeiben a cápákat kifogó halászoknak választaniuk kell, hogy etetik-e a családjukat vagy visszaengedik-e a veszélyeztetett fajt a tengerbe. És sajnos ez a dilemma könnyen lehet, hogy végleg megpecsételi a mediterrán nagy fehér cápák sorsát is.

A legutóbb, 2025-ben elvégzett állományfelmérő vizsgálat szerint:

  • a mediterrán nagy fehér cápák egyedszáma drasztikusan lecsökkent,
  • az illegális kereskedelmi halászat pedig még tovább növeli annak veszélyét,
  • hogy a fehér cápák végleg kivesznek a Földközi-tengerből.



 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.