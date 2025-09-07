Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

Cápatámadás követelt újabb halálos áldozatot Ausztráliában, Sydney partjainál. Az áldozat – az 57 éves Mercury Psillakis – a rendőrségi közlemény szerint gyakorlott, tapasztalt szörfös volt.

Cápatámadás áldozatául esett egy 57 éves szörfös Sydney északi strandján (Fotó: ABC News: Alexander Lewis)

Cápatámadás áldozatául esett egy szörfös szombaton, esélye sem volt a túlélésre

Az áldozat szeptember 6-án, szombaton, a reggeli órákban ment be szörfdeszkájával a vízbe Sydney népszerű északi strandján, ami a hosszan elnyúló és laposan lejtő partja miatt kedvelt terepe a helyi hullámlovasoknak – tudósít az incidensről az ABC News Australia hírportál.

A hatóságok lezárták az érintett partszakaszt (Fotó: ABC News: Alexander Lewis)

A férfi körülbelül 30 perce lehetett bent a vízben, amikor a parttól alig száz méterre egy egyelőre még nem azonosított fajú cápa támadt rá. A férfit a segítségére siető barátai azonban már csak holtan tudták kihúzni a partra. Az elsődleges információk szerint az áldozat végtagjait letépte a támadó cápa, a szörfdeszkáját pedig kettétörte. Ezek a jelek pedig egyértelműen arra utalnak, hogy az agresszió egy igen nagy testű és nagy erejű cápafaj számlájára írható. A szemtanúk beszámolói alapján azt azonban nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy milyen cápafajjal hozható kapcsolatba a halálos incidens.

A támadó egy igen nagytestű faj lehetett (a kép illusztráció) (Fotó: Uso)

Ezt az elszenvedett sérülések alapján igazságügyi orvosszakértők és tengerbiológusok közreműködésével tisztázhatják a rendőrhatósági vizsgálat során.

A súlyos incidens után a hatóságok ideiglenesen lezárták az északi strandot és megtiltották a vízbemenetelt az érintett partszakaszon. A különösen brutális cápatámadás híre valósággal sokkolta a helyi közösséget, ugyanis Sydney partvidékén 2022 óta nem történt halálos kimenetű cápás baleset.

Csak kevés cápafaj képes többszörös végtagveszteséggel járó sérülés okozására

Noha az Új-Dél-Wales-i rendőrség közleménye szerint egyelőre még nem tisztázott, hogy milyen cápafaj okozhatta a tragédiát, az áldozat sérüléseire vonatkozó adatok alapján azonban alaposan leszűkíthető a potenciális „elkövetők” köre. Teljes, és főleg többszörös végtagveszteséggel járó úgynevezett amputációs sérülést ugyanis csak néhány nagy, illetve különösen nagytestű cápafaj képes okozni.