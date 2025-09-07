cápatámadásáldozatszörfösSydneyAusztrália

Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

Szétzúzott szörfdeszkával és leharapott végtagokkal holtan találtak rá szombat reggel egy férfire a barátai Sydney tengerpartján. A tapasztalt szörfös halálos cápatámadás áldozatául eshetett az Új-Dél-Wales-i rendőrség közleménye szerint. Az érintett partszakaszt három napra lezárták, és szakértők bevonásával vizsgálják a támadás körülményeit, illetve azt, hogy milyen cápafaj lehetett a támadó.

Elter Tamás
Forrás: ABC News Australia2025. 09. 07. 13:32
Halálos kimenetelű cápatámadás történt szombaton Fotó: Elter Tamás
Cápatámadás követelt újabb halálos áldozatot Ausztráliában, Sydney partjainál. Az áldozat – az 57 éves Mercury Psillakis – a rendőrségi közlemény szerint gyakorlott, tapasztalt szörfös volt. 

Cápatámadás áldozatául esett egy 57 éves szörfös Sydney északi strandján
Cápatámadás áldozatául esett egy 57 éves szörfös Sydney északi strandján (Fotó: ABC News: Alexander Lewis)

Cápatámadás áldozatául esett egy szörfös szombaton, esélye sem volt a túlélésre

Az áldozat szeptember 6-án, szombaton, a reggeli órákban ment be szörfdeszkájával a vízbe Sydney népszerű északi strandján, ami a hosszan elnyúló és laposan lejtő partja miatt kedvelt terepe a helyi hullámlovasoknak – tudósít az incidensről az ABC News Australia hírportál. 

A hatóságok lezárták az érintett partszakaszt (Fotó: ABC News: Alexander Lewis)

A férfi körülbelül 30 perce lehetett bent a vízben, amikor a parttól alig száz méterre egy egyelőre még nem azonosított fajú cápa támadt rá. A férfit a segítségére siető barátai azonban már csak holtan tudták kihúzni a partra. Az elsődleges információk szerint az áldozat végtagjait letépte a támadó cápa, a szörfdeszkáját pedig kettétörte. Ezek a jelek pedig egyértelműen arra utalnak, hogy az agresszió egy igen nagy testű és nagy erejű cápafaj számlájára írható. A szemtanúk beszámolói alapján azt azonban nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy milyen cápafajjal hozható kapcsolatba a halálos incidens.

A támadó egy igen nagytestű faj lehetett (a kép illusztráció)  (Fotó: Uso)

Ezt az elszenvedett sérülések alapján igazságügyi orvosszakértők és tengerbiológusok közreműködésével tisztázhatják a rendőrhatósági vizsgálat során. 

A súlyos incidens után a hatóságok ideiglenesen lezárták az északi strandot és megtiltották a vízbemenetelt az érintett partszakaszon. A különösen brutális cápatámadás híre valósággal sokkolta a helyi közösséget, ugyanis Sydney partvidékén 2022 óta nem történt halálos kimenetű cápás baleset.

Csak kevés cápafaj képes többszörös végtagveszteséggel járó sérülés okozására

Noha az Új-Dél-Wales-i rendőrség közleménye szerint egyelőre még nem tisztázott, hogy milyen cápafaj okozhatta a tragédiát, az áldozat sérüléseire vonatkozó adatok alapján azonban alaposan leszűkíthető a potenciális „elkövetők” köre. Teljes, és főleg többszörös végtagveszteséggel járó úgynevezett amputációs sérülést ugyanis csak néhány nagy, illetve különösen nagytestű cápafaj képes okozni. 

A tigriscápa lehet az egyik szóba jöhető támadó  (Fotó: Elter Tamás)

Ha ehhez hozzávesszük a Sydney környéki vizeken honos és e kritériumnak megfelelő fajokat, akkor 70-80 százalékos valószínűséggel már csak kettő fajra szűkíthető le a kör: a nagy fehér cápára (Carcharodon carcharias) valamint a tigriscápára (Galeocerdo cuvier). A nagy fehér a legnagyobb méretű, illetve testtömegű recens húsevő cápafaj, amelynek mind a fogszerkezete, mind pedig a harapásereje alkalmas egész végtagok leszakítására. Ugyanez mondható el a tigriscápáról is. Utóbbinak különösen hatékony a fogstruktúrája a kemény testrészek, így például a teknőspáncél vagy a csontok szétaprítására. A tigriscápa alacsony és kakastaréjhoz hasonló erősen fűrészezett szélű fogaival néhány másodperc alatt képes kettéharapni az erős teknőspáncélt is. 

A tigriscápa fogazata különösen alkalmas amputációs sérülések okozására (Fotó: Wikimedia Commons)

A közelmúltban 2023. június 8-án történt egy, a mostanihoz hasonló többszörös amputációs sérülésekkel együtt járó halálos kimenetelű cápatámadás a Vörös-tenger népszerű egyiptomi fürdővárosában, Hurghadában. A part közelében úszkáló 25 éves orosz állampolgárságú férfiáldozatnak – akit tigriscápa-támadás ért – mindkét karját és a fejét is letépte a ragadozó. 

            A 2023 júniusi hurghadai halálos kimenetelű agressziót okozó tigriscápa a partra húzva                                    (Forrás:  Ngmisr/Facebook)

A nagy fehér számlájára írható támadások között a szörfösök alkotják a legnagyobb számú áldozati csoportot. 

E támadások többségét a szakértők úgynevezett prédatévesztéses támadásnak tartják, aminek az a jellemzője, hogy a fehér cápa általában csak egyszer harap. Ezzel szemben a tigriscápa-támadásoknál sokkal gyakoribbak a többszöri és marcangoló jellegű harapással együtt járó agressziók. A cápatámadási statisztikák alapján hosszú évek óta az Egyesült Államok után Ausztrália áll a második helyen az éves átlagban bekövetkező halálos kimenetelű úgynevezett nem provokált támadások számát tekintve. 

Nagy fehér cápa (Fotó: Elter Tamás)

Az elmúlt öt évben az ausztrál vizeken bekövetkezett halálos incidensek szinte kivétel nélkül a nagy fehér számlájára voltak írhatók. Azt, hogy a most szombaton történt legújabb incidens hátterében is a nagy fehér áll-e, vagy pedig a szintén „esélyes” tigriscápa – esetleg más faj –, a részletes szakértői vizsgálat hivatott megállapítani.

Amit a szeptember 6-án Sydney partjainál bekövetkezett halálos cápatámadásról eddig tudunk:

  • az áldozatot, egy szörfös férfit a parthoz viszonylag közel, 100 méterre érte az agresszió,
  • a támadás során az áldozat elvesztette a végtagjait, így esélye sem volt az életben maradásra,
  • a támadó faj kiléte még nem tisztázott, de egy nagy, vagy különösen nagy húsevő faj, a legvalószínűbben nagy fehér, vagy tigriscápa lehetett.

