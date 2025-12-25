XIV. Leó pápa: Megváltozna a világ, ha segítenénk a gyengéknek és az elnyomottaknak

Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben. XIV. Leó pápa Jézussal azonosította az igazi békét, amely legyőzi a gyűlöletet.

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – fogalmazott karácsonyi üzenetében XIV. Leó

Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy Jézus istállóban született, mert máshol nem jutott hely számára: kezdettől fogva elfogadta a szegénységet, az elutasítást, és azonosult azokkal, akiket félrelöknek, kirekesztenek. XIV. Leó kijelentette, ezzel Jézus megmutatta, mit tehetnek az emberek, milyen felelősséget kell vállalniuk egymásért.

Nővéreim és fivéreim, íme a béke útja: a felelősségvállalás. Ha mindegyikünk – minden szinten – mások hibáztatása helyett mindenekelőtt saját hiányosságait ismerné el, és bocsánatot kérne Istentől, és azzal egy időben a szenvedők bőrébe bújna, szolidáris lenne azzal, aki gyengébb és elnyomott, akkor más lenne a világ

– hangoztatta a pápa. Hozzátette: mindenkinek részt kell vállalnia a gyűlölet, az erőszak és a szembenállás elutasításában, és gyakorolnia kell a párbeszédet, a békét és a kiengesztelődést.

Elsőként a közel-keleti keresztényeket említette, akikkel első apostoli látogatásán Törökországban és Libanonban találkozott. Stabilitást sürgetett Palesztinában, Izraelben, Szíriában. Az európai országokat együttműködésre szólította fel és arra, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz, legyenek szolidárisak és befogadók azokkal, akiknek szükségük van rá. A meggyötört ukrajnai lakosságért imádkozott: a fegyverek elhallgatását sürgette. Felszólította a szemben álló feleket, hogy a nemzetközi közösség támogatásával vegyék a bátorságot, és őszintén, közvetlenül és tiszteletteljesen beszéljenek egymással.