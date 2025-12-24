Rendkívüli

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

pápaIllinoisbékexiv leóorosz-ukrán háború

Felhívást intézett a világhoz XIV. Leó pápa

A szentatya karácsonyi békeüzenetében huszonnégy órás tűzszünetet kért a világ konfliktuszónáiban, különös tekintettel az orosz–ukrán háborúra. XIV. Leó pápa a Castel Gandolfó-i rezidenciájánál újságíróknak nyilatkozva nem rejtette véka alá csalódottságát az illinois-i eutanáziatörvény elfogadása kapcsán, hangsúlyozva az élet szentségének védelmét a fogantatástól a természetes halálig.

Munkatársunktól
2025. 12. 24. 20:22
XIV. Leó pápa Fotó: Hans Lucas via AFP
A nemzetközi sajtó kérdéseire válaszolt XIV. Leó pápa a Castel Gandolfo előtt. A katolikus egyházfő érintette a globális válsággócok és az élet védelmének égető kérdéseit – írja a VaticanNews.

A pápa csalódott JB Pritzker illinois-i kormányzóban
A pápa csalódott J. B. Pritzker illinois-i kormányzóban (Fotó: Anadolu/AFP)

Ismételten ezzel a kéréssel fordulok minden jóakaratú emberhez: legalább a Megváltó születésének ünnepén tartsanak tiszteletben egynapnyi békét

– fordult a világ vezetőihez és a hívőkhöz a pápa.

A szentatya sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Moszkva elutasította a karácsonyi fegyvernyugvásra vonatkozó kérést az orosz–ukrán háborúban.

Valóban, a napokban engem ért szomorúságok közül az egyik legnagyobb az, hogy Oroszország láthatóan elutasította a karácsonyi tűzszünet iránti kérelmet

– fogalmazott.

Ennek ellenére nem adta fel a reményt, és megújította felhívását:

Talán mégis meghallgatnak minket, és lesz huszonnégy óra – egy teljes napnyi béke szerte a világon.

A beszélgetés során a Közel-Kelet is terítékre került, ahol jelenleg a tűzszünet második szakaszának részleteiről folynak az egyeztetések. A pápa felidézte Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka napokban tett gázai látogatását, amelyet gyönyörűnek nevezett.

XIV. Leó elmondta, hogy közvetlen kapcsolatban áll a térséggel, egy órával korábban beszélt Gabriel Romanelli atyával, a gázai Szent Család-templom lelkipásztorával.

Megpróbálják megünnepelni az ünnepet egy olyan helyzetben, ami továbbra is nagyon bizonytalan. Reménykedjünk, hogy a békemegállapodás előre fog haladni

– tette hozzá a pápa.

A nemzetközi konfliktusok mellett a pápa éles kritikát fogalmazott meg a nyugati világban terjedő „halál kultúrájával” szemben is. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban kommentálta szűkebb pátriája, Illinois állam döntését, ahol a közelmúltban elfogadták az asszisztált öngyilkosságot engedélyező törvényt, amely lehetővé teszi azt a végstádiumú, hat hónapnál rövidebb várható élettartamú felnőtt betegek számára. A jogszabály 2026 szeptemberétől lépne életbe. XIV. Leó elárulta, hogy a kérdést már novemberben nagyon határozottan felvetette J. B. Pritzker kormányzónak egy vatikáni audencia során.

Akkor a törvényjavaslat már az asztalán volt

– emlékezett vissza.

Nagyon világosan fogalmaztunk az élet szentségének tiszteletben tartásáról, a kezdettől a végig. És sajnos... úgy döntött, hogy aláírja azt a törvényt. Nagyon csalódott vagyok emiatt

– jelentette ki a pápa, nem rejtve véka alá az egyház határozott álláspontját.

Zárásként a pápa mindenkit arra hívott, hogy különösen ebben a karácsonyi időszakban „elmélkedjenek az emberi élet természetéről és értékéről”.

Isten emberré lett, mint mi, hogy megmutassa nekünk, mit jelent valójában emberi életet élni

– mondta.

A szentatya reménye és imája, hogy „az élet tisztelete ismét növekedjen az emberi létezés minden pillanatában, a fogantatástól a természetes halálig”. Üzenete világos útmutatás a keresztény Európa és a világ számára: a béke nemcsak a fegyverek hallgatását jelenti, hanem az Isten által teremtett élet feltétlen védelmét is.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: Hans Lucas/AFP)

idezojelekjézus

