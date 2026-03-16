Súlyos baleset Villány közelében: munkaterületre hajtott egy kisbusz, sokan megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt Baranya vármegyében, az 5701-es úton Nagyharsány és Villány között – írja a BAMA.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

egy kisbusz egy munkaterületen található gödörbe hajtott.

A járműben összesen tízen utaztak.

A portál információi szerint

mind a tíz utas megsérült, közülük többen súlyosan.

A baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelik.

A BAMA az Országos Mentőszolgálatot is megkereste az ügyben.