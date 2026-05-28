Veszélyben az osztrák oktatás

Fiedler szerint azoknak, akik elutasítják Ausztria értékeit, kultúráját és vallási semlegességét, nincs helyük az országban.

Repülőre kell őket tenni

– fogalmazott élesen, hozzátéve, hogy kivételt csak azok jelenthetnek, akik az első naptól kezdve dolgoznak, tisztelik a befogadó ország törvényeit és valóban integrálódnak.

Az iszlamizmus és a párhuzamos társadalmak kiépülése elfogadhatatlan Alsó-Ausztria számára – hangsúlyozta.

Neunkirchen gazdasági helyzete kapcsán Fiedler bírálta a jelenlegi városvezetést, amely 20 százalékos díjemelésekkel (szemétszállítás, csatornadíj) próbálja befoltozni a költségvetésen tátongó lyukakat. Az FPÖ javaslata ezzel szemben a politikai eliten spórolna: 33 százalékkal csökkentenék a képviselők tiszteletdíját, ami éves szinten 130 ezer eurós megtakarítást jelentene.

A politikus felháborítónak tartja, hogy miközben a képviselői juttatások érintetlenek maradtak, a város megvonta a támogatást a demens betegeket segítő helyi kávézóktól. Fiedler szerint a bürokrácia és a reprezentációs költségek lefaragásával kellene kezdeni a konszolidációt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: APA-PictureDesk via AFP)