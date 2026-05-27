Még több embert ölt volna meg a villachi iszlamista késelő

A bíróság kérdéseire először szűkszavúan válaszolt, később azonban részletesebben is beszélt, és nyíltan vállalta, hogy továbbra is az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiájával azonosul.
A nyomozati anyag szerint a férfi célzottan 14 és 45 év közötti férfi járókelőkre támadt rá Villach belvárosában. A támadás mindössze 84 másodpercig tartott, ez idő alatt hat embert késelt meg. Az áldozatok között volt egy 14 éves diák is, aki belehalt sérüléseibe, további öt ember pedig súlyosan megsérült.
A hatóságok szerint a támadó válogatás nélkül szúrta meg az utcán tartózkodókat. A tragédia súlyosabb következményeit végül egy szíriai származású ételfutár akadályozta meg, aki közbelépett és segített megfékezni az elkövetőt. Az osztrák sajtó később „Villach hősének” nevezte a férfit.
A rendőrség közlése szerint az első támadás és a gyanúsított elfogása között mindössze hat perc telt el.
Iszlám radikális késelt
A nyomozók szerint különösen aggasztó az elkövető gyors radikalizálódása. A férfi eredetileg a szíriai háború elől menekült Ausztriába, azonban néhány hónap alatt radikálisan szélsőséges iszlamista nézeteket vett át az interneten keresztül.
A tárgyaláson kijelentette: továbbra is hisz az Iszlám Állam céljaiban. Arra a kérdésre, hol szeretné látni az Iszlám Állam létrejöttét, azt válaszolta: „Az egész világon.”
A tárgyalás idejére rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a klagenfurti bíróságon. Elektronikus eszközöket nem lehet bevinni az épületbe, a látogatóknak pedig előzetes regisztrációra volt szükségük. A tárgyalást mintegy 150 érdeklődő és újságíró követi figyelemmel.
A vádlottat terrorcselekménnyel és gyilkossággal vádolják, életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
