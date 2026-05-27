Még több embert ölt volna meg a villachi iszlamista késelő

A bíróság kérdéseire először szűkszavúan válaszolt, később azonban részletesebben is beszélt, és nyíltan vállalta, hogy továbbra is az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiájával azonosul.

A nyomozati anyag szerint a férfi célzottan 14 és 45 év közötti férfi járókelőkre támadt rá Villach belvárosában. A támadás mindössze 84 másodpercig tartott, ez idő alatt hat embert késelt meg. Az áldozatok között volt egy 14 éves diák is, aki belehalt sérüléseibe, további öt ember pedig súlyosan megsérült.

Terrorist attack in Villach, Austria.



A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl — Visegrád 24 (@visegrad24) February 15, 2025

A hatóságok szerint a támadó válogatás nélkül szúrta meg az utcán tartózkodókat. A tragédia súlyosabb következményeit végül egy szíriai származású ételfutár akadályozta meg, aki közbelépett és segített megfékezni az elkövetőt. Az osztrák sajtó később „Villach hősének” nevezte a férfit.

A rendőrség közlése szerint az első támadás és a gyanúsított elfogása között mindössze hat perc telt el.

Iszlám radikális késelt

A nyomozók szerint különösen aggasztó az elkövető gyors radikalizálódása. A férfi eredetileg a szíriai háború elől menekült Ausztriába, azonban néhány hónap alatt radikálisan szélsőséges iszlamista nézeteket vett át az interneten keresztül.

A tárgyaláson kijelentette: továbbra is hisz az Iszlám Állam céljaiban. Arra a kérdésre, hol szeretné látni az Iszlám Állam létrejöttét, azt válaszolta: „Az egész világon.”

Vor dem Landesgericht in Klagenfurt hat am Mittwoch der Prozess um den Terroranschlag von Villach begonnen. Der angeklagte 24-jährige Syrer steht im Verdacht... https://t.co/32fIVRoP5B pic.twitter.com/M9C1QfvWAn — exxpress (@exxpressat) May 27, 2026

A tárgyalás idejére rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a klagenfurti bíróságon. Elektronikus eszközöket nem lehet bevinni az épületbe, a látogatóknak pedig előzetes regisztrációra volt szükségük. A tárgyalást mintegy 150 érdeklődő és újságíró követi figyelemmel.

A vádlottat terrorcselekménnyel és gyilkossággal vádolják, életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.