Hat kiváló étterem Pest vármegyében, ahol fix áron kapunk háromfogásos menüt

Amerikai életérzés Diósdon

A Johnny’s Bisztro teljesen más világba repít: itt az autentikus amerikai–mexikói vonal dominál. Aki szereti a barbecue-s ízeket, a csirkeszárnyakat vagy a laktató húsételeket, annak kötelező program lehet. Az előételek között jalapeno poppers és buffalo wings is szerepel, főételként pedig jöhet a Jack Daniel’s BBQ-s oldalas vagy az enchilada. A desszertlista is abszolút amerikai hangulatú: brownie, cheesecake és milkshake zárhatja az estét.

Zebegényben a Dunakanyar ízei kerülnek a tányérra

A Natura Hill Zebegény teljesen más élményt kínál, mint a hagyományos éttermek. A természetközeli környezet, a tudatos szemlélet és a szezonális alapanyagok együtt adják a hely különleges karakterét. Az itt kínált menü inkább fine dining irányba visz, ahol minden fogás gondosan komponált. A gomolyás salátát marhapofa követi zöldborsóval és cirokkal, majd eperrel, joghurttal és tökmaggal érkezik a desszert. Az ételekhez ajánlott borpárosítások tovább emelik az élményt.

Budakeszin Thaiföld ízei várnak

A Tom Yum Budakeszi az egzotikus ízek rajongóinak kedvez. Az étterem autentikus thai fogásokat kínál, így egy vacsora itt tényleg olyan lehet, mintha egy rövid gasztrotúrára ugranánk Ázsiába. A menükben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a tom yum leves, a panang curry vagy a phad see ew. A desszertek pedig különösen izgalmasak: a mangós ragadós rizs vagy a házi tápiókapuding igazi különlegességnek számítanak itthon.