mindmegette étterem napokpest vármegyeétterem

Hat kiváló étterem Pest vármegyében, ahol fix áron kapunk háromfogásos menüt

Ha szeretnénk végigkóstolni Pest vármegye izgalmasabbnál izgalmasabb éttermeit anélkül, hogy elszállna a számla, most érdemes asztalt foglalni. A Mindmegette Étterem Napok során több helyen is fix áras, háromfogásos menükkel várják a vendégeket – mutatjuk az ajánlatokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 17:32
Close-up on a waitress serving a plate of food at a restaurant - food service concepts étterem, étel E+ andresr
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikai életérzés Diósdon

A Johnny’s Bisztro teljesen más világba repít: itt az autentikus amerikai–mexikói vonal dominál. Aki szereti a barbecue-s ízeket, a csirkeszárnyakat vagy a laktató húsételeket, annak kötelező program lehet. Az előételek között jalapeno poppers és buffalo wings is szerepel, főételként pedig jöhet a Jack Daniel’s BBQ-s oldalas vagy az enchilada. A desszertlista is abszolút amerikai hangulatú: brownie, cheesecake és milkshake zárhatja az estét.

 

Zebegényben a Dunakanyar ízei kerülnek a tányérra

A Natura Hill Zebegény teljesen más élményt kínál, mint a hagyományos éttermek. A természetközeli környezet, a tudatos szemlélet és a szezonális alapanyagok együtt adják a hely különleges karakterét. Az itt kínált menü inkább fine dining irányba visz, ahol minden fogás gondosan komponált. A gomolyás salátát marhapofa követi zöldborsóval és cirokkal, majd eperrel, joghurttal és tökmaggal érkezik a desszert. Az ételekhez ajánlott borpárosítások tovább emelik az élményt.

 

Budakeszin Thaiföld ízei várnak

A Tom Yum Budakeszi az egzotikus ízek rajongóinak kedvez. Az étterem autentikus thai fogásokat kínál, így egy vacsora itt tényleg olyan lehet, mintha egy rövid gasztrotúrára ugranánk Ázsiába. A menükben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a tom yum leves, a panang curry vagy a phad see ew. A desszertek pedig különösen izgalmasak: a mangós ragadós rizs vagy a házi tápiókapuding igazi különlegességnek számítanak itthon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.