Európa számára nincs más út: fel kell nőnie a feladathoz, ha tetszik, ha nem

Európában egyre sürgetőbb kérdéssé válik, ki lehet az a politikai szereplő, aki képes lenne tárgyalóasztalhoz ültetni Moszkvát és Kijevet. Bendarzsevszkij Anton szerint az Európai Uniónak nincs más választása, mint közvetlenül is felkészülni az orosz vezetéssel folytatandó egyeztetésekre. A geopolitikai elemzőt arról is megkérdeztük, hogy kit tartana lehetséges esélyesnek egy európai főtárgyalói pozícióra.

2026. 05. 27. 18:30
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Bendarzsevszkij Anton geopolitikai szakértő és az Oceonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója nyilatkozott lapunknak, hogy meglátásait megosztva jobb képet kaphassunk arról, hogy milyen irányba mutatnak a folyamatok. 

Rövid a lista

Bendarzsevszkij Anton szerint az Európai Uniónak elengedhetetlenül szüksége lenne egy olyan hiteles tárgyalóra, akit egyszerre fogadnak el az ukránok, az oroszok és az európai szereplők is. 

Úgy vélte, ilyen személyből kevés van, ugyanakkor példaként említette Angela Merkel nevét, aki tapasztalata miatt alkalmas lehetne a szerepre, politikai múltja azonban jelentős terhet jelentene számára.

Hozzátette: a jelenlegi európai és globális válságok egy része Merkel korábbi döntéseinek következménye, emiatt pedig nem biztos, hogy minden fél elfogadná közvetítőként. A szakértő szerint ráadásul maga Merkel sem feltétlenül vállalná ezt a „hálátlan feladatot”, amely az orosz–ukrán közvetítéssel járna.

Az elemző rámutatott, hogy Gerhard Schröder neve is felmerült a május 9-i győzelmi napi ünnepség során Vlagyimir Putyin részéről, de őt az európai és az ukrán fél is egyaránt elutasítja.

Bendarzsevszkij Anton szerint elképzelhető lenne egy kevésbé politikai karakterű közvetítő is, például egy korábbi ENSZ-főtitkárhoz hasonló mediátor. Példaként említette Kofi Annan nevét, akit szerinte kifejezetten jó közvetítőként tartottak számon. 

Egy másik lehetséges jelöltnek Mario Draghit nevezte, akit inkább technokrata szakemberként ismernek, és aki nem köteleződött el egyik oldal mellett sem. 

A szakértő szerint a kérdés jelenleg az, hogy Európa egy erős politikai háttérrel rendelkező vezetőt választ-e, vagy inkább egy technokrata, szakmai hitelességű szereplőben bízik meg.

A geopolitikai elemző arról is beszélt, hogy szerinte elkerülhetetlenek az Európai Unió és Moszkva közötti tárgyalások. Úgy vélte, Európa az elmúlt években gyakorlatilag „kiszervezte” az Egyesült Államoknak a biztonsági és diplomáciai feladatokat, miközben önálló európai stratégia nem alakult ki. Kiemelte, hogy a háború várhatóan tárgyalásos úton ér majd véget, ezért szükség lenne olyan európai szereplőre, aki képes érdemi egyeztetéseket folytatni Oroszországgal.

Európának fel kell nőnie a feladathoz

Bendarzsevszkij Anton szerint hiba volt arra alapozni az európai politikát, hogy Oroszország összeomlik, és majd egy új vezetéssel lehet tárgyalni. Úgy látja, valószínűbb, hogy a jelenlegi orosz vezetéssel kell majd megállapodásra jutni.

A szakértő szerint az EU jelenlegi külképviselete gyenge lábakon áll, és jelenleg senki sincs európai szinten, aki eredményesen tudna tárgyalni az oroszokkal. Nincs európai szinten senki, aki tudna tárgyalni az orosz féllel, és sajnos Kaja Kallas külügyi főképviselő alkalmatlannak bizonyul erre a feladatra – fogalmazott.

Végül az elemző kitért arra, hogy szerinte hosszú távon elkerülhetetlen lesz valamiféle kiegyezés Oroszország és Európa között.

Példaként a délszláv háborúk utáni időszakot említette, amikor a felek végül Szlobodan Miloseviccsel is megállapodtak, pedig sok ember vére tapadt a kezeihez és korántsem pozitív szereplőként vonult be a történelembe. Mint fogalmazott: „valamilyen formában lesz megegyezés”, ugyanakkor ez nem baráti közeledést, hanem egy „pragmatikus, kikényszerített megállapodást” jelenthet majd Európa és Oroszország között.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
