Bendarzsevszkij Anton geopolitikai szakértő és az Oceonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója nyilatkozott lapunknak, hogy meglátásait megosztva jobb képet kaphassunk arról, hogy milyen irányba mutatnak a folyamatok.

Rövid a lista

Bendarzsevszkij Anton szerint az Európai Uniónak elengedhetetlenül szüksége lenne egy olyan hiteles tárgyalóra, akit egyszerre fogadnak el az ukránok, az oroszok és az európai szereplők is.

Úgy vélte, ilyen személyből kevés van, ugyanakkor példaként említette Angela Merkel nevét, aki tapasztalata miatt alkalmas lehetne a szerepre, politikai múltja azonban jelentős terhet jelentene számára.

Hozzátette: a jelenlegi európai és globális válságok egy része Merkel korábbi döntéseinek következménye, emiatt pedig nem biztos, hogy minden fél elfogadná közvetítőként. A szakértő szerint ráadásul maga Merkel sem feltétlenül vállalná ezt a „hálátlan feladatot”, amely az orosz–ukrán közvetítéssel járna.

Az elemző rámutatott, hogy Gerhard Schröder neve is felmerült a május 9-i győzelmi napi ünnepség során Vlagyimir Putyin részéről, de őt az európai és az ukrán fél is egyaránt elutasítja.

Bendarzsevszkij Anton szerint elképzelhető lenne egy kevésbé politikai karakterű közvetítő is, például egy korábbi ENSZ-főtitkárhoz hasonló mediátor. Példaként említette Kofi Annan nevét, akit szerinte kifejezetten jó közvetítőként tartottak számon.

Egy másik lehetséges jelöltnek Mario Draghit nevezte, akit inkább technokrata szakemberként ismernek, és aki nem köteleződött el egyik oldal mellett sem.

A szakértő szerint a kérdés jelenleg az, hogy Európa egy erős politikai háttérrel rendelkező vezetőt választ-e, vagy inkább egy technokrata, szakmai hitelességű szereplőben bízik meg.