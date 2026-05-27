Lángba borultak az orosz városok: Ukrajna fokozza távolsági műveleteit

Az erre szakosodott médiumok szerint az éjszakai akció egyik célpontja a Krasznodari határterületen, a Fekete-tenger partján található tuapszei finomító volt.
A létesítményt az elmúlt hónapok során több alkalommal is támadás érte, amelyek következtében környezeti károk keletkeztek: olajszármazékok jutottak a levegőbe, illetve kőolaj ömlött az utcákra.
Gomolygó füstről és robbanásokról érkeztek hírek
A Rosztovi területen található Taganrog lakói robbanásokról számoltak be, miközben a város több pontján sűrű füst volt látható.
Az első értesülések alapján egy repülőgépek javításával és karbantartásával foglalkozó üzem sérülhetett meg, ahol a találat után tűz keletkezett. A dél-oroszországi, Azovi-tenger mentén fekvő város mindössze mintegy negyven kilométerre helyezkedik el az ukrán–orosz határtól.
Voronyezsből is hasonló incidensekről érkeztek beszámolók. Az éjszaka során több detonáció hallatszott, miközben vastag füst terült el a város felett. A füstöt a Baltimore katonai repülőtér közelében észlelték. A támaszponton állomásozik az egyik orosz repülőezred, a repülőteret pedig rendszeresen használják ukrajnai célpontok elleni légicsapásokhoz.
A Voronyezsi terület kormányzója közölte: a légvédelem jelentése szerint két nagy sebességű célpontot semmisítettek meg.
Tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lehulló roncsok megrongáltak egy gumiszervizt és egy közműépületet. A Voronyezsi terület Harkiv megyével határos, és az orosz hadműveletek során gyakran szolgál kiindulópontként a frontvonal, illetve Harkiv városa elleni támadásokhoz.
Szevasztopol városába drónok és rakéták csapódtak.
Az oroszok által kinevezett hatóságok állítása alapján egy ukrán támadás következtében kigyulladt egy banképület. A közlés szerint a támadás során Storm Shadow rakétákat alkalmaztak, a detonáció lökéshulláma pedig egy közeli lakóházban is károkat okozott.
