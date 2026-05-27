Ukrajnaorosz-ukrán háborúKrímdróntámadás

Lángba borultak az orosz városok: Ukrajna fokozza távolsági műveleteit

Ukrajna ismét mélyen orosz területeken hajtott végre támadásokat, miközben lángok csaptak fel olajlétesítményeknél és katonai objektumok közelében. A beszámolók szerint a csapások a Fekete-tenger partvidékétől egészen Voronyezsig több stratégiai fontosságú célpontot érinthettek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 11:46
Tuapsze bombázása május 1-én
Tuapsze bombázása május 1-én Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az erre szakosodott médiumok szerint az éjszakai akció egyik célpontja a Krasznodari határterületen, a Fekete-tenger partján található tuapszei finomító volt.

A létesítményt az elmúlt hónapok során több alkalommal is támadás érte, amelyek következtében környezeti károk keletkeztek: olajszármazékok jutottak a levegőbe, illetve kőolaj ömlött az utcákra.

 

Gomolygó füstről és robbanásokról érkeztek hírek

A Rosztovi területen található Taganrog lakói robbanásokról számoltak be, miközben a város több pontján sűrű füst volt látható.

Az első értesülések alapján egy repülőgépek javításával és karbantartásával foglalkozó üzem sérülhetett meg, ahol a találat után tűz keletkezett. A dél-oroszországi, Azovi-tenger mentén fekvő város mindössze mintegy negyven kilométerre helyezkedik el az ukrán–orosz határtól.

Voronyezsből is hasonló incidensekről érkeztek beszámolók. Az éjszaka során több detonáció hallatszott, miközben vastag füst terült el a város felett. A füstöt a Baltimore katonai repülőtér közelében észlelték. A támaszponton állomásozik az egyik orosz repülőezred, a repülőteret pedig rendszeresen használják ukrajnai célpontok elleni légicsapásokhoz.

A Voronyezsi terület kormányzója közölte: a légvédelem jelentése szerint két nagy sebességű célpontot semmisítettek meg. 

Tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lehulló roncsok megrongáltak egy gumiszervizt és egy közműépületet. A Voronyezsi terület Harkiv megyével határos, és az orosz hadműveletek során gyakran szolgál kiindulópontként a frontvonal, illetve Harkiv városa elleni támadásokhoz.

Szevasztopol városába drónok és rakéták csapódtak.

Az oroszok által kinevezett hatóságok állítása alapján egy ukrán támadás következtében kigyulladt egy banképület. A közlés szerint a támadás során Storm Shadow rakétákat alkalmaztak, a detonáció lökéshulláma pedig egy közeli lakóházban is károkat okozott.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu