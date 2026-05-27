Lángba borultak az orosz városok: Ukrajna fokozza távolsági műveleteit

Az erre szakosodott médiumok szerint az éjszakai akció egyik célpontja a Krasznodari határterületen, a Fekete-tenger partján található tuapszei finomító volt.

A létesítményt az elmúlt hónapok során több alkalommal is támadás érte, amelyek következtében környezeti károk keletkeztek: olajszármazékok jutottak a levegőbe, illetve kőolaj ömlött az utcákra.

Gomolygó füstről és robbanásokról érkeztek hírek

A Rosztovi területen található Taganrog lakói robbanásokról számoltak be, miközben a város több pontján sűrű füst volt látható.

Az első értesülések alapján egy repülőgépek javításával és karbantartásával foglalkozó üzem sérülhetett meg, ahol a találat után tűz keletkezett. A dél-oroszországi, Azovi-tenger mentén fekvő város mindössze mintegy negyven kilométerre helyezkedik el az ukrán–orosz határtól.

Explosions also reported in Taganrog and Voronezh. pic.twitter.com/iq1iRNefeJ — Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) May 27, 2026

Voronyezsből is hasonló incidensekről érkeztek beszámolók. Az éjszaka során több detonáció hallatszott, miközben vastag füst terült el a város felett. A füstöt a Baltimore katonai repülőtér közelében észlelték. A támaszponton állomásozik az egyik orosz repülőezred, a repülőteret pedig rendszeresen használják ukrajnai célpontok elleni légicsapásokhoz.

A Voronyezsi terület kormányzója közölte: a légvédelem jelentése szerint két nagy sebességű célpontot semmisítettek meg.

Tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lehulló roncsok megrongáltak egy gumiszervizt és egy közműépületet. A Voronyezsi terület Harkiv megyével határos, és az orosz hadműveletek során gyakran szolgál kiindulópontként a frontvonal, illetve Harkiv városa elleni támadásokhoz.

Szevasztopol városába drónok és rakéták csapódtak.

Occupied Sevastopol came under drone and missile attack, with reports of a missile strike setting the Russian Central Bank’s southern branch on fire. Additional reports point to a missile hit on a naval headquarters in the city. #Crimea pic.twitter.com/93mCDjzUuc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2026

Az oroszok által kinevezett hatóságok állítása alapján egy ukrán támadás következtében kigyulladt egy banképület. A közlés szerint a támadás során Storm Shadow rakétákat alkalmaztak, a detonáció lökéshulláma pedig egy közeli lakóházban is károkat okozott.