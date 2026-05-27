A Nemzetközi Mentőbizottság már a leghalálosabb ebolajárványra készül

A Nemzetközi Mentőbizottság figyelmeztetést adott ki, miszerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány minden eddiginél súlyosabbá válhat. A fertőzés már Ugandára is átterjedt, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja több, a térségben zajló konfliktus és a nemzetközi segélyforrások csökkenése is.

2026. 05. 27. 11:29
Egészségügyi dolgozók a Kongói Demokratikus Köztársaságban Forrás: AFP
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét elején közölte, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban már több mint 900 feltételezett ebolás megbetegedést és 220 feltételezett halálesetet regisztráltak.

A kór a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol hét megerősített esetet azonosítottak, köztük egy halálesetet is.

 A járványt a ritka Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatékony vakcina, ami különösen megnehezíti a fertőzés terjedésének megfékezésére irányuló erőfeszítéseket.

A New York-i székhelyű humanitárius segélyszervezet, a Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) közleményében „sürgős nemzetközi finanszírozást és összehangolt fellépést” sürgetett a járvány kezelésére. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a térségben zajló konfliktusok és a segélyforrások csökkentése hátráltatják a járvány megfékezésére tett kísérleteket.

A vörös riasztás már érvényben van

 – mondta Bob Kitchen, az IRC vészhelyzeti ügyekért felelős alelnöke.

Kelet-Kongó most törékenyebb helyzetben és felkészületlenebbül néz szembe ezzel a járvánnyal, mint a 2018 és 2020 közötti kitörés idején, amely több mint kétezer ember életét követelte – ráadásul kevesebb erőforrás áll rendelkezésre a védekezéshez

 – folytatta. „Az erősödő konfliktusok és a globális segélyezési források csökkentése éppen a lehető legrosszabb pillanatban bontotta le a védelmi rendszereket. Az összes korábbi járvány tanulsága egyértelmű: a késlekedés emberéletekbe kerül.”

A múlt héten a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Vöröskereszt három önkéntese halt meg feltételezett ebolafertőzés következtében az Ituri tartományban, amely az országban terjedő járvány gócpontjának számít.

A humanitárius szervezet szerint az elhunytak akkor fertőződtek meg az ebolavírussal, amikor holttestek kezelésében vettek részt. Az ebola egy halálos betegség, amelyet először 1976-ban azonosítottak. A tünetek közé tartozhat a láz, a gyengeség, a hasmenés, a hányás, valamint bizonyos esetekben a vérzés is.

