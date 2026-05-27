Tündérmeséből rémálom: kisírt szemekkel búcsúzott a Roland Garros tavalyi hőse

Boisson az utolsó játékban még kapaszkodott, több meccslabdát is hárított, de ez már inkább csak a tavalyi harcos énjét idézte. A mérkőzés képe alapján nem volt kérdéses, hogy ezúttal nem tud csodát tenni, sima 6:2, 6:2-es vereség lett a vége.

A vereség után Boisson összetörten, kisírt szemekkel állt a sajtó elé. Nem próbálta megmagyarázni a kiesést, nem hárította át a felelősséget, inkább arról beszélt, hogy nem volt kész erre a Roland Garrosra:

Sok mindent sajnálhatok. Leginkább azt, hogy ilyen állapotban érkeztem ide, nagyon kevés éles játékkal, meccshiánnyal. A sérülések lelkileg is megtörnek.

Kalinszkaja sportszerűen beszélt róla. Az orosz játékos elismerte, hogy Boisson tavaly nagyszerűen teniszezett, sajnálja őt a sérülések miatt, és bízik benne, hogy erősebben tér majd vissza. A pályán azonban nem adott neki esélyt.

Nagy zuhanás jöhet a világranglistán

Boisson számára a vereség nemcsak érzelmileg, hanem a jövőre nézve is súlyos következményekkel jár.

Tavalyi elődöntőjével rengeteg pontot szerzett Párizsban, ezeket most nem tudja megvédeni, így a számítások szerint a világranglistán a 150. hely környékére eshet vissza.

Boisson története így egy év alatt fordult át tündérmeséből rémálommá. Tavaly Párizs felemelte, idén visszarántotta a földre. A könnyei pedig nemcsak egy elveszített mérkőzésnek szóltak, hanem annak is, hogy pontosan tudta: hosszú út vár rá, mire újra ugyanoda kapaszkodhat, ahonnan most lezuhant.