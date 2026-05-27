roland garroslois boissonkalinszkajasérüléspárizs

Tündérmeséből rémálom: kisírt szemekkel búcsúzott a Roland Garros tavalyi hőse

Tavaly történelmet írt, idén nagyon gyorsan elvirágzott. Az open érában Lois Boisson lett az első női szabadkártyás, aki elődöntőbe jutott Párizsban. A francia teniszező egy éve sérülésből visszatérve, egy kínos incidens árnyékából indulva vált hőssé, idén viszont már az első fordulóban kiesett, majd könnyek között beszélt arról, miért nem tudott megfelelő állapotban visszatérni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 11:53
Lois Boisson reakciója árulkodó: idén semmi sem sikerült Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Boisson az utolsó játékban még kapaszkodott, több meccslabdát is hárított, de ez már inkább csak a tavalyi harcos énjét idézte. A mérkőzés képe alapján nem volt kérdéses, hogy ezúttal nem tud csodát tenni, sima 6:2, 6:2-es vereség lett a vége.

A vereség után Boisson összetörten, kisírt szemekkel állt a sajtó elé. Nem próbálta megmagyarázni a kiesést, nem hárította át a felelősséget, inkább arról beszélt, hogy nem volt kész erre a Roland Garrosra:

Sok mindent sajnálhatok. Leginkább azt, hogy ilyen állapotban érkeztem ide, nagyon kevés éles játékkal, meccshiánnyal. A sérülések lelkileg is megtörnek.

Kalinszkaja sportszerűen beszélt róla. Az orosz játékos elismerte, hogy Boisson tavaly nagyszerűen teniszezett, sajnálja őt a sérülések miatt, és bízik benne, hogy erősebben tér majd vissza. A pályán azonban nem adott neki esélyt.

Nagy zuhanás jöhet a világranglistán

Boisson számára a vereség nemcsak érzelmileg, hanem a jövőre nézve is súlyos következményekkel jár.

Tavalyi elődöntőjével rengeteg pontot szerzett Párizsban, ezeket most nem tudja megvédeni, így a számítások szerint a világranglistán a 150. hely környékére eshet vissza.

Boisson története így egy év alatt fordult át tündérmeséből rémálommá. Tavaly Párizs felemelte, idén visszarántotta a földre. A könnyei pedig nemcsak egy elveszített mérkőzésnek szóltak, hanem annak is, hogy pontosan tudta: hosszú út vár rá, mire újra ugyanoda kapaszkodhat, ahonnan most lezuhant.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.