Jonas VingegaardGiro d’ItaliaTadej PogacarkerékpárTour de France

Még tart a Giro, de Vingegaard szokatlan nyilatkozatával már Pogacarnak üzent

Jonas Vingegaard immár rózsaszín trikóban is ünnepelhetett szakaszgyőzelmet a Giro d’Italia alatt. Kérdés sem férhet hozzá, hogy a Visma–Lease a Bike dán kerekese az olasz körverseny legerősebb résztvevője. Az idei negyedik etapsikere után már Vingegaard is megengedte magának, hogy a Tour de France-ra előretekintve üzenjen, ahol újra Tadej Pogacar lehet a legnagyobb riválisa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 9:42
Jonas Vingegaard rózsaszín trikóban is lehagyta a többieket, újabb szakaszgyőzelme után már több mint négy perc az előnye a Giro d’Italia összetettjének élén Fotó: LaPresse via ZUMA Press/Fabio Ferrari
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Jó úton haladunk a Tour felé, a Giro alatt is fejlődök. Ez is volt a terv, hogy aztán az olasz körverseny után tegyünk egy újabb lépést – nyilatkozta magabiztosan Vingegaard, aki nem aggódik a két egymás utáni háromhetes jelentette terhelés miatt. – Amikor néhányszor a Tour de France után a Vueltán tekertem, utóbbin voltam erősebb. Igaz, a testsúlyom is magasabb volt, de ezt most el fogom tudni kerülni.

Vingegaard-tól szokatlan ez a fajta verbális hadviselés, de ez is jelzi: a Giro-győzelmet már ő is zsebben érzi, és a fókusz átkerül az idei legnehezebb feladatra, a Pogacar elleni Tour de France-küzdelemre.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekorvosprofesszor

Egy orvosprofesszor nyílt levele

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, sokan megértik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu