A Magyarországról kitiltott Tseber Roland fogadta Karácsony Gergelyt Kijevben + videó

Emlékszünk arra is, hogy a legnehezebb pillanatokban Budapest az ukrán zászló színeiben világított. Ez nem csupán szimbólum volt – hanem egyértelmű üzenet: Ukrajna nincs egyedül.

A találkozón beszéltek az ukrán–magyar kapcsolatokról, a Kijev és Budapest közötti lehetséges közös kezdeményezésekről, valamint azokról a lépésekről, amelyek hozzájárulhatnak a bizalom, a párbeszéd és a valódi partnerség helyreállításához népeink között.

Óvóhelyre kellett menekíteni Karácsonyt Kijevben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Kijevben tartózkodó főpolgármestert légiriadó miatt óvóhelyre kellett vinni, miközben Volodimir Zelenszkijtől vett át kitüntetést Ukrajna támogatásáért. Karácsony Gergely korábban a közösségi oldalán arról írt, hogy