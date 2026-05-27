A Magyarországról kitiltott Tseber Roland fogadta Karácsony Gergelyt Kijevben + videó

Karácsony Gergely kijevi látogatása alkalmával Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen adta át neki a Savior City díjat, amellyel azokat a városokat ismerik el, amelyek a háború kezdete óta valódi támogatást nyújtottak Ukrajnának. A látogatásról Tseber Roland – az a kárpátaljai politikus, akit Magyarországról 2025-ben tiltottak ki kémkedéssel kapcsolatos vádak miatt – is beszámolt közösségi oldalán.

2026. 05. 27. 10:40
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Forrás: AFP
Emlékszünk arra is, hogy a legnehezebb pillanatokban Budapest az ukrán zászló színeiben világított. Ez nem csupán szimbólum volt – hanem egyértelmű üzenet: Ukrajna nincs egyedül.

A találkozón beszéltek az ukrán–magyar kapcsolatokról, a Kijev és Budapest közötti lehetséges közös kezdeményezésekről, valamint azokról a lépésekről, amelyek hozzájárulhatnak a bizalom, a párbeszéd és a valódi partnerség helyreállításához népeink között.

Óvóhelyre kellett menekíteni Karácsonyt Kijevben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Kijevben tartózkodó főpolgármestert légiriadó miatt óvóhelyre kellett vinni, miközben Volodimir Zelenszkijtől vett át kitüntetést Ukrajna támogatásáért. Karácsony Gergely korábban a közösségi oldalán arról írt, hogy 

Budapest humanitárius segítséggel, műszaki eszközökkel és a menekültek támogatásával segítette Ukrajnát, valamint testvérvárosain keresztül is támogatást nyújtott Kijevnek és Beregszásznak.

Magyar Péter ukrán kém „testvére”

A magyar miniszterelnököt korábban a testvérének nevező, kémkedéssel vádolt Tseber Rolandot a hatóságok 2025-ben tiltották ki Magyarországról. A Tisza győzelme után alig néhány nappal ukrán állami elismerést kapott Tseber Roland, amit az Ukrán Elnöki Hivatal egyebek mellett azzal indokolt, hogy Tseber jelentősen hozzájárult Ukrajna nemzetközi pozícióinak erősítéséhez.

