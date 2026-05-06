Magyar Péterukrajnatiszatseber rolandukrán

A Tisza győzelme után egyből ukrán állami elismerést kapott Tseber Roland

A Tisza győzelme után alig néhány nappal ukrán állami elismerést kapott Tseber Roland, az ukrán kémbotrány egyik kulcsszereplője. A Magyarországról kémkedés miatt kitiltott férfi díszoklevelet vehetett át, amit az ukrán Elnöki Hivatal egyebek mellett azzal indokolt, hogy Tseber jelentősen hozzájárult Ukrajna nemzetközi pozícióinak erősítéséhez. Tseber korábban igyekezett közel kerülni számos magyar baloldali politikushoz, a legszorosabb kapcsolatot azonban a Tiszával sikerült kiépítenie. Magyar Péternek kijevi utat szervezett, nyíltan kampányolt a párt mellett és még Tisza-sziget jellegű szervezet is fűződik a nevéhez Kárpátalján.

Munkatársunktól
2026. 05. 06. 7:01
Kampányolt is

A kijevi út megszervezésén túl Tseber nyíltan kampányolt is a Tisza mellett. Facebook-bejegyzéseiben többször hangsúlyozta, hogy Magyar Péter elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett. De volt példa arra is, hogy Tseber ukrán és magyar nyelven írott Facebook-posztban gyalázta a Fideszt és Orbán Viktort. Magyar Péterék melletti kiállását pedig az is mutatja, hogy lényegében Tisza-szigetet alapított Kárpátalján.

Akit részleteiben is érdekel a Tisza ukrán kapcsolatának története, és mindaz, amit Tseber Rolandról az elmúlt években megismerhetett a magyar nyilvánosság, nézze meg a Magyar Nemzet témával foglalkozó dokumentumfilmjét. Például itt:

Borítókép: Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

