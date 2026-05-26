Mindenkit meglepett a Ferrari első villanyautója

A több mint ezer lóerős, ötszemélyes Luce villámgyors és műszakilag fejlett, de a formája kiverte a biztosítékot a márka rajongóinál.

2026. 05. 26. 12:38
Forrás: Ferrari
Négy villanymotorból áll a hajtáslánc (kerekenként egy-egy), ezek egymástól független szabályzása páratlan lehetőségeket nyúlt a menetdinamikai szabályzás terén, az elektromos összkerékhajtásnak, a nyomatékvektorozásnak, az aktív futóműnek és a hátsókerék-kormányzásnak köszönhetően az elektromos Ferrari állítólag méretét meghazudtolóan agilisan mozog. 

Különlegesnek ígérik a Luce hangját is, amely nem szintetikus, ugyanis a mechanikából, a mozgó alkatrészektől származik. Egy házon belül kifejlesztett és szabadalmaztatott rendszer az elektromos gitárokhoz hasonló módon szűri meg a hangot, végez hangszínszabályozást és erősíti a jelet. A hangerő és hangszín az ötállású e-Manettino állásától és a kormány mögötti váltófülek használatától is függ.

Sajátos és elegáns választ adott a Ferrari az erős elektromos hajtásláncok egyik tipikus kihívására: a belső szerveket átrendezni képes hosszirányú gyorsulás érzetére, amely elinduláskor zavaró lehet. Egy saját, szabadalmaztatott rendszert fejlesztettek ki, amely a kormány jobb oldali váltófülének működtetésével teszi lehetővé a rendelkezésre álló nyomaték növelését, miközben fenntartja a fokozatos gyorsulás érzetét. A bal oldali füllel pedig az energia-visszanyerést, és a motorfékhatást lehet szabályozni.

Extrák nélkül várhatóan 520–550 ezer euró körüli összegbe fog kerülni a Luce, ami átszámítva körülbelül 185–195 millió forintot jelent. Az európai vásárlók már idén hozzájuthatnak a legújabb Ferrarihoz, míg Észak-Amerikában várhatóan csak jövőre indul az értékesítés.

Róma

A Ferrari a római Vela di Calatrava – Città dello Sport szimbolikus területén mutatta be a Lucét. Nem véletlen a helyszínválasztás: a Ferrari 1947-ben, éppen ezen a napon aratta első győzelmét Rómában: Franco Cortese pilóta Ferrari 125 S versenyautója ekkor nyerte meg a Római Nagydíjat a Caracalla-fürdők körül kialakított pályán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
