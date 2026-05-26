Mindenkit meglepett a Ferrari első villanyautója

Négy villanymotorból áll a hajtáslánc (kerekenként egy-egy), ezek egymástól független szabályzása páratlan lehetőségeket nyúlt a menetdinamikai szabályzás terén, az elektromos összkerékhajtásnak, a nyomatékvektorozásnak, az aktív futóműnek és a hátsókerék-kormányzásnak köszönhetően az elektromos Ferrari állítólag méretét meghazudtolóan agilisan mozog.
Különlegesnek ígérik a Luce hangját is, amely nem szintetikus, ugyanis a mechanikából, a mozgó alkatrészektől származik. Egy házon belül kifejlesztett és szabadalmaztatott rendszer az elektromos gitárokhoz hasonló módon szűri meg a hangot, végez hangszínszabályozást és erősíti a jelet. A hangerő és hangszín az ötállású e-Manettino állásától és a kormány mögötti váltófülek használatától is függ.
Sajátos és elegáns választ adott a Ferrari az erős elektromos hajtásláncok egyik tipikus kihívására: a belső szerveket átrendezni képes hosszirányú gyorsulás érzetére, amely elinduláskor zavaró lehet. Egy saját, szabadalmaztatott rendszert fejlesztettek ki, amely a kormány jobb oldali váltófülének működtetésével teszi lehetővé a rendelkezésre álló nyomaték növelését, miközben fenntartja a fokozatos gyorsulás érzetét. A bal oldali füllel pedig az energia-visszanyerést, és a motorfékhatást lehet szabályozni.
Extrák nélkül várhatóan 520–550 ezer euró körüli összegbe fog kerülni a Luce, ami átszámítva körülbelül 185–195 millió forintot jelent. Az európai vásárlók már idén hozzájuthatnak a legújabb Ferrarihoz, míg Észak-Amerikában várhatóan csak jövőre indul az értékesítés.
Róma
A Ferrari a római Vela di Calatrava – Città dello Sport szimbolikus területén mutatta be a Lucét. Nem véletlen a helyszínválasztás: a Ferrari 1947-ben, éppen ezen a napon aratta első győzelmét Rómában: Franco Cortese pilóta Ferrari 125 S versenyautója ekkor nyerte meg a Római Nagydíjat a Caracalla-fürdők körül kialakított pályán.
