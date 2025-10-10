Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Kiderült, hogy mire lesz képes a hamarosan érkező elektromos Ferrari

Több mint 1000 lóerősnek ígérik a Porsche Taycan 2026-ban érkező négymotoros, négyajtós, négyüléses riválisát.

2025. 10. 10. 11:19
Ferrari F80
Forrás: Ferrari
A Ferrari a Capital Markets Day 2025 rendezvényen nyújtott betekintést történelmének legelső elektromos autójába, az egyelőre Elettrica néven futó modellbe, emellett az újdonság főbb technikai megoldásait is felfedte. Hű maradva a márka mérnöki és kézműves hagyományaihoz, 

az autó valamennyi fő komponensét házon belül fejlesztették és gyártják.

A négyajtós, négyüléses típus az olasz gyártó hetedik önálló modellcsaládja lesz. Maranellóban nem szupersportkocsiként, hanem nagy túrakupéként (gran turismo) tekintenek rá, amely a régi V12-es motorral szerelt négyülésesek, az FF és GTC4 Lusso közvetett utódaként lesz pozicionálva.

elektromos Ferrari
Az üreges alumíniumöntvények ihlette szerkezet a Ferrari által valaha gyártott legnagyobb egy darabból öntött elemet jelenti
Fotó: Ferrari

Már készen áll a gyártásra az Elettrica, amely több mint 60 szabadalmaztatott technológiai megoldást tartalmaz. Először a márka történetében a karosszéria és a váz 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készül. Az architektúrát rövid túlnyúlások, az első tengelyhez közeli vezetői pozíció és részben a padlóba integrált akkumulátormodulok jellemzik. 

Akkumulátor

122 kWh-s összkapacitásával az akkumulátorcsomag az Európában forgalmazott elektromos autóké közül az egyik legnagyobb lesz, 

a hivatalos WLTP hatótávot több mint 530 km-re ígérik.

A tölthetőség is gyors, a 880 voltos elektromos architektúrának köszönhetően 350 kW-os csúcssebesség is elérhető megfelelő DC oszlopról. 13 padló alatti és két padló fölötti 14 cellás modulból áll az energiatároló egység, ami segített a Ferrarinak a tengelytávot (2960 mm) a lehető legrövidebbre tartani a kapacitás csökkentése nélkül, miközben optimalizálta a súlyelosztást is – hozzájárulva a 47:53 arányú első-hátsó megosztáshoz. A súlypont 80 mm-rel van alacsonyabban, mint egy belső égésű motorral szerelt Ferrariban.

elektromos Ferrari
Fotó: Ferrari

Az akku energiasűrűsége (195 Wh/l) állítólag a legmagasabb érték a szériagyártású elektromos autók között, az egyenletes hőmenedzsmentről és teljesítményleadásról saját hűtőrendszer gondoskodik. A moduláris felépítés lehetővé teszi az akkurészek cseréjét a biztonság vagy a teljesítmény csökkenése nélkül. Az inverterek az akkumulátor egyenáramát váltóárammá alakítják a motorok számára, az egységeket a tömeg- és helytakarékosság érdekében az első tengelybe építették be, amely így is csak 65 kilót nyom.

Futómű

Először alkalmaz a Ferrari rezgéscsillapított mechanikus segédvázat hátul, amely állítólag csökkenti a zajt és a vibrációt az utastérben, miközben megőrzi a merevséget és a menetdinamikát. Minden keréknél kettős keresztlengőkaros a felfüggesztés, adaptív csillapítással. 

elektromos Ferrari
A világ talán legfejlettebb futóművét kapja, amely még a Ferrarik között is ritkaság
Fotó: Ferrari

Szériafelszerelés a harmadik generációs, 

48 voltos aktív felfüggesztés,

amelyet a Purosangue SUV-ban mutattak be, majd az F80 csúcsmodellhez fejlesztettek tovább, és az Elettrica kapja meg harmadikként. Ez a kényelem és a stabilitás közötti ideális kompromisszumot nyújtja az oldaldőlés megakadályozása mellett a korábbi tapasztalatok alapján, amire a 2,3 tonnás üres tömeg és az extrém teljesítmény miatt szüksége is lesz az elektromos Ferrarinak. Valószínűleg a karbon-kerámia féktárcsákért sem fognak felárat kérni.

Hajtás

A Ferrari első teljesen elektromos modelljét két, házon belül fejlesztett és gyártott elektromos tengellyel szerelték fel. Mindkettőben két-két szinkron állandó mágneses villanymotor található (Halbach-rendszerű rotorra építve, ami a Forma–1 technológia), a hajtás hatékonysága 93%. Az első tengely maximális teljesítménye 286, a hátsóé 843 lóerő, 

a rendszerteljesítmény padlógáznál több mint 1000 lóerő,

ami 2,5 másodperces 0-ról 100 km/órára gyorsuláshoz (mindössze 0,3 másodperccel rosszabb, mint az F80 hipersportautó ideje), és 310 km/órás végsebességhez elegendő. Természetesen az egymástól függetlenül vezérelt elektromos motorok nyomatékvektorálással javítják a dinamikai jellemzőket, például kanyarban az ívkülső kerekekre több erő jut, hogy megelőzzék az alulkormányzottságot. 

elektromos Ferrari
Mindent házon belül fejlesztettek
Fotó: Ferrari

Az első motorok nagy sebességű utazás közben a hatékonyság növelése érdekében – fél másodperc alatt – lekapcsolhatók, így a villanyautó tisztán hátsókerék-meghajtásúvá válik.

Három vezetési mód áll rendelkezésre – Range, Tour és Performance –, amelyek meghatározzák az energiafelhasználás, a teljesítmény és a tapadás karakterét. A kormány mögötti váltófülek öt fokozatban szabályozzák a nyomaték és teljesítmény leadását, de az energia-visszatáplálás mértéke is szabályozható. A fejlett járművezérlő egység másodpercenként kétszázszor frissíti a dinamikai paramétereket, prediktív módon irányítja az aktív felfüggesztést, a menetstabilizáló elektronikát, a kipörgésgátlót, és a kormányzást, amivel állítólag remek agilitást, stabilitást és precizitást garantál.

Hang

A hangzás különleges fejlesztés eredménye, amihez az ötletet az elektromos gitárok adták.

Ahelyett, hogy az új Ferrari egy szintetikus motorhangot játszana be utastérbe, vagy mesterségesen fokozná a villanymotorok zúgását és sivítását, egy szenzor érzékeli benne a hajtáslánc mechanikai rezgéseit, amelyeket felerősítve állítólag olyan hangélményt nyújt, amely a benzines Ferrarikhoz szokott sofőröknek sem lesz csalódás. Állítólag a „motorhang” tükrözi a dinamikus vezethetőséget és közvetlen akusztikai visszajelzést ad a vezetőnek.

Premier

Szokatlan módon a régóta várt elektromos Ferrari bemutatása három különböző szakaszban történik: most az alváz, a négymotoros hajtáslánc és az akkumulátor technikai részletei kerültek bemutatásra, majd 2026 elején a Ferrari felfedi az autó hivatalos nevét, a végleges leleplezésre és a formaterv megismerésére pedig a jövő év közepén kerül sor.

A villany-Ferrari egy több mint húsz éves, a villamosítás irányába vezetett fejlesztési út csúcspontját jelenti, amely az első, Forma–1-ből származó hibrid megoldásokkal (KERS rendszer) kezdődött. A 2010-es 599 HY-KERS prototípustól a 2013-as LaFerrari modellen, majd a hálózatról tölthető hibrid SF90 Stradale és a 296 GTB modelleken át egészen a nemrég bemutatott 849 Testarossáig a Ferrari folyamatosan bővítette elektrifikációval kapcsolatos tudását, hogy megalkothassa az első tisztán elektromos autóját.

 

 

