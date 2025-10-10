Kiderült, hogy mire lesz képes a hamarosan érkező elektromos Ferrari

A Ferrari a Capital Markets Day 2025 rendezvényen nyújtott betekintést történelmének legelső elektromos autójába, az egyelőre Elettrica néven futó modellbe, emellett az újdonság főbb technikai megoldásait is felfedte. Hű maradva a márka mérnöki és kézműves hagyományaihoz,

az autó valamennyi fő komponensét házon belül fejlesztették és gyártják.

A négyajtós, négyüléses típus az olasz gyártó hetedik önálló modellcsaládja lesz. Maranellóban nem szupersportkocsiként, hanem nagy túrakupéként (gran turismo) tekintenek rá, amely a régi V12-es motorral szerelt négyülésesek, az FF és GTC4 Lusso közvetett utódaként lesz pozicionálva.

Az üreges alumíniumöntvények ihlette szerkezet a Ferrari által valaha gyártott legnagyobb egy darabból öntött elemet jelenti

Fotó: Ferrari

Már készen áll a gyártásra az Elettrica, amely több mint 60 szabadalmaztatott technológiai megoldást tartalmaz. Először a márka történetében a karosszéria és a váz 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készül. Az architektúrát rövid túlnyúlások, az első tengelyhez közeli vezetői pozíció és részben a padlóba integrált akkumulátormodulok jellemzik.

Akkumulátor

122 kWh-s összkapacitásával az akkumulátorcsomag az Európában forgalmazott elektromos autóké közül az egyik legnagyobb lesz,

a hivatalos WLTP hatótávot több mint 530 km-re ígérik.

A tölthetőség is gyors, a 880 voltos elektromos architektúrának köszönhetően 350 kW-os csúcssebesség is elérhető megfelelő DC oszlopról. 13 padló alatti és két padló fölötti 14 cellás modulból áll az energiatároló egység, ami segített a Ferrarinak a tengelytávot (2960 mm) a lehető legrövidebbre tartani a kapacitás csökkentése nélkül, miközben optimalizálta a súlyelosztást is – hozzájárulva a 47:53 arányú első-hátsó megosztáshoz. A súlypont 80 mm-rel van alacsonyabban, mint egy belső égésű motorral szerelt Ferrariban.

Fotó: Ferrari

Az akku energiasűrűsége (195 Wh/l) állítólag a legmagasabb érték a szériagyártású elektromos autók között, az egyenletes hőmenedzsmentről és teljesítményleadásról saját hűtőrendszer gondoskodik. A moduláris felépítés lehetővé teszi az akkurészek cseréjét a biztonság vagy a teljesítmény csökkenése nélkül. Az inverterek az akkumulátor egyenáramát váltóárammá alakítják a motorok számára, az egységeket a tömeg- és helytakarékosság érdekében az első tengelybe építették be, amely így is csak 65 kilót nyom.