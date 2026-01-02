Liverpool FCflorian wirtzLeeds United AFCSzoboszlai Dominikszabadrúgás

Szoboszlai és Wirtz vitája Angliában is téma, de mi is történt valójában?

Az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a vendég Leeds United ellen. A második félidő elején a hazaiaktól Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik volt főszerepben egy lövés, majd egy szabadrúgás miatt, erről pedig Angliában és a közösségi médiában is megemlékeztek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 6:41
Szoboszlai Dominik a lefújás után a pálya szélén pacsizott le Florian Wirtz gólszerzővel is
Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz is maga akarta ellőni a Liverpool szabadrúgását (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2024 áprilisa óta nem volt arra példa, hogy ennyi helyzetet kidolgozzon hazai pályán a Liverpool, mégis gól nélkül maradjon egy Premier League-mérkőzésen. Az újonc Leeds United ellen ez történt, a 0-0-s döntetlen után, az idény felénél a címvédő Vörösök lemaradása már tizenkét pont az éllovas Arsenal mögött. Az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, a második félidő elején maga is közel járt a gólhoz, ám egy percen belül kétszer is Florian Wirtz volt az, aki ennek lehetőségében hátráltatta.

Szoboszlai Dominik helyett Florian Wirtz lőtte a Liverpool legveszélyesebb szabadrúgását a Leeds ellen
Szoboszlai Dominik helyett Florian Wirtz lőtte a Liverpool legveszélyesebb szabadrúgását a Leeds ellen (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai és Wirtz percei a Liverpool–Leeds bajnokin

A 61. percben a magyar válogatott csapatkapitánya 25 méterről lőtt kapura, a jobb felső sarok felé szálló labdába azonban német csapattársa is beleért, így a Leeds kapusa, Lucas Perri könnyedén ütötte ki a kísérletet. A kipattanónál Ethan Ampadu karral ért a labdához, ezért ő sárga lapot, a Liverpool pedig jó helyről szabadrúgást kapott. 

Szinte biztosnak tűnt, hogy 17 méterről és ilyen szögből Szoboszlai vállalja el a lövést, ám Wirtz ezt nem hagyta annyiban, és kisebb vita alakult ki köztük, amely végén – részben a békíteni próbáló Andrew Robertson hatására – a német próbálkozhatott.

A Leeds Hugo Ekitiké ellen is szabálytalankodó védője, Jaka Bijol sárga lapot érően igyekezett késleltetni a pontrúgást, és végül meg is zavarta annyira Florian Wirtzet, hogy a sorfalba lőtt, majd a kipattanó után elmúlt a veszély.

Wirtz szabadrúgásból jóval kevésbé sikeres, mint Szoboszlai

Wirtz ezután nem sokáig maradt már a pályán, hiszen a 66. percben egy hármas csere során Cody Gakpo váltotta őt, Szoboszlai ugyanakkor végigjátszotta a találkozót. 

Talán a kevésbé eseménydús mérkőzésnek is köszönhető, de a kettejük közötti szóváltás, valamint annak eredménye, miszerint a német lőtte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is.

Többek között a The Guardian, a BBC és a Sky Sports is tényszerűen megemlítette ezt az esetet, az X-et pedig jó néhány olyan hozzászólás árasztotta el, amely értetlenséget fejezett ki annak kapcsán, hogy abból a szögből miért nem a magyar futballista végezte el a szabadrúgást – pláne, mert Szoboszlai Dominikkel ellentétben Florian Wirtz még sosem szerzett gólt pontrúgásból klubszinten, csak a válogatottban volt ilyenre példa.

A negyedik helyen álló Liverpool a döntetlennel együtt hét forduló óta veretlen a Premier League-ben, legközelebb vasárnap a Fulham vendége lesz. A Leeds, amely a 16., hat kör óta nem talál legyőzőre, ezt a sorozatát pedig vasárnap a vendég Manchester United ellen folytathatja.

Premier League, 19. forduló:

csütörtöki eredmények:

  • Crystal Palace–Fulham 1-1 (1-0)
  • Liverpool FC–Leeds United 0-0
  • Brentford–Tottenham Hotspur 0-0
  • Sunderland–Manchester City 0-0

keddi eredmények:

  • Burnley–Newcastle United 1-3 (1-2)
  • Chelsea–Bournemouth 2-2 (2-2)
  • West Ham United–Brighton 2-2 (2-1)
  • Nottingham Forest–Everton 0-2 (0-1)
  • Arsenal–Aston Villa 4-1 (0-0)
  • Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu