Szoboszlai és Wirtz vitája Angliában is téma, de mi is történt valójában?

2024 áprilisa óta nem volt arra példa, hogy ennyi helyzetet kidolgozzon hazai pályán a Liverpool, mégis gól nélkül maradjon egy Premier League-mérkőzésen. Az újonc Leeds United ellen ez történt, a 0-0-s döntetlen után, az idény felénél a címvédő Vörösök lemaradása már tizenkét pont az éllovas Arsenal mögött. Az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominik ezúttal is csapata egyik legjobbja volt, a második félidő elején maga is közel járt a gólhoz, ám egy percen belül kétszer is Florian Wirtz volt az, aki ennek lehetőségében hátráltatta.

Szoboszlai és Wirtz percei a Liverpool–Leeds bajnokin

A 61. percben a magyar válogatott csapatkapitánya 25 méterről lőtt kapura, a jobb felső sarok felé szálló labdába azonban német csapattársa is beleért, így a Leeds kapusa, Lucas Perri könnyedén ütötte ki a kísérletet. A kipattanónál Ethan Ampadu karral ért a labdához, ezért ő sárga lapot, a Liverpool pedig jó helyről szabadrúgást kapott.

Szinte biztosnak tűnt, hogy 17 méterről és ilyen szögből Szoboszlai vállalja el a lövést, ám Wirtz ezt nem hagyta annyiban, és kisebb vita alakult ki köztük, amely végén – részben a békíteni próbáló Andrew Robertson hatására – a német próbálkozhatott.

A Leeds Hugo Ekitiké ellen is szabálytalankodó védője, Jaka Bijol sárga lapot érően igyekezett késleltetni a pontrúgást, és végül meg is zavarta annyira Florian Wirtzet, hogy a sorfalba lőtt, majd a kipattanó után elmúlt a veszély.

Wirtz szabadrúgásból jóval kevésbé sikeres, mint Szoboszlai

Wirtz ezután nem sokáig maradt már a pályán, hiszen a 66. percben egy hármas csere során Cody Gakpo váltotta őt, Szoboszlai ugyanakkor végigjátszotta a találkozót.

Talán a kevésbé eseménydús mérkőzésnek is köszönhető, de a kettejük közötti szóváltás, valamint annak eredménye, miszerint a német lőtte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is.

Többek között a The Guardian, a BBC és a Sky Sports is tényszerűen megemlítette ezt az esetet, az X-et pedig jó néhány olyan hozzászólás árasztotta el, amely értetlenséget fejezett ki annak kapcsán, hogy abból a szögből miért nem a magyar futballista végezte el a szabadrúgást – pláne, mert Szoboszlai Dominikkel ellentétben Florian Wirtz még sosem szerzett gólt pontrúgásból klubszinten, csak a válogatottban volt ilyenre példa.