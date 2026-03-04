szentkirályi alexandravolodimir zelenszkijMagyar Péter

Megrázó felvétel: egy kárpátaljai édesanya Zelenszkijhez hasonlította Magyar Pétert

Egy kárpátaljai édesanya történetét osztotta meg Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A felvételen Kitti arról beszél, hogy Ukrajnában korábban hasonló reményekkel választották meg Volodimir Zelenszkijt, mint amilyenek most Magyar Pétert övezik Magyarországon. A háború kitörése óta azonban az ott élők élete gyökeresen megváltozott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 21:41
Fotó: Képernyőfotó
Kemény véleményt közölt Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra Zelenszkijről. Egy kárpátaljai édesanya, Kitti a felvételen arról beszélt, hogy 

korábban hasonló reményekkel szavaztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, mint amilyenek most Magyar Pétert övezik Magyarországon. 

A háború kitörése óta azonban az ott élők élete gyökeresen megváltozott: sokan elvesztették az otthonukat, és a mindennapokat is félelem határozza meg.

A budapesti Fidesz elnöke úgy fogalmazott: sokan korábban Ukrajnában sem hitték, hogy háború törhet ki, az mégis bekövetkezett. Éppen ezért szerinte az áprilisi választás különösen nagy jelentőséggel bír, mert egy rossz döntés akár visszafordíthatatlan folyamatokat is elindíthat, és Magyarországot is belesodorhatja a háborúba.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a jelenlegi, veszélyekkel teli korszakban csak egy erős nemzeti kormány képes megvédeni az országot. Olyan vezetésre van szükség – fogalmazott –, amely képes nemet mondani az ukrán zsarolásra és a brüsszeli nyomásgyakorlásra.

