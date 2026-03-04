Megrázó felvétel: egy kárpátaljai édesanya Zelenszkijhez hasonlította Magyar Pétert

Kemény véleményt közölt Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra Zelenszkijről. Egy kárpátaljai édesanya, Kitti a felvételen arról beszélt, hogy

korábban hasonló reményekkel szavaztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, mint amilyenek most Magyar Pétert övezik Magyarországon.

A háború kitörése óta azonban az ott élők élete gyökeresen megváltozott: sokan elvesztették az otthonukat, és a mindennapokat is félelem határozza meg.

A budapesti Fidesz elnöke úgy fogalmazott: sokan korábban Ukrajnában sem hitték, hogy háború törhet ki, az mégis bekövetkezett. Éppen ezért szerinte az áprilisi választás különösen nagy jelentőséggel bír, mert egy rossz döntés akár visszafordíthatatlan folyamatokat is elindíthat, és Magyarországot is belesodorhatja a háborúba.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a jelenlegi, veszélyekkel teli korszakban csak egy erős nemzeti kormány képes megvédeni az országot. Olyan vezetésre van szükség – fogalmazott –, amely képes nemet mondani az ukrán zsarolásra és a brüsszeli nyomásgyakorlásra.