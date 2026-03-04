ukrajnamagyarországoroszország

Kijev dühöng a kiszabadított kárpátaljai hadifoglyok miatt

A kijevi vezetés nem tudja lenyelni, hogy Magyarország konkrét eredményeket ér el a humanitárius segítségnyújtásban. Ukrajna külügyminisztériuma bekérette a magyar ügyvivőt, magyarázatot követelve a kárpátaljai származású hadifoglyok kiszabadításával kapcsolatban.

2026. 03. 04. 22:25
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Ismét diplomáciai feszültséget generál Magyarországgal a kijevi vezetés. A magyar ügyvivőt bekérették Ukrajna külügyminisztériumába, miután Oroszország átadott Magyarországnak két kárpátaljai, magyar nemzetiségű hadifoglyot – írja az Ukrinform ukrán hírügynökség.

Ukrajna kifogásolja a kárpátaljai magyar hadifoglyok kiszabadulásáról született megállapodást
Ukrajna kifogásolja a kárpátaljai magyar hadifoglyok kiszabadulásáról született megállapodást (Fotó: AFP)

Az ukrán külügyminisztérium ahelyett, hogy örömét fejezte volna ki állampolgárai szabadulása miatt, azonnal támadásba lendült és bejelentette: bekéretik Magyarország ideiglenes ügyvivőjét, hogy „hiteles adatokat” követeljenek az átadott személyekről.

A kijevi diplomácia sérelmezi, hogy állításuk szerint nem kaptak előzetes tájékoztatást a konkrét személyekről, ezért most hozzáférést követelnek Magyarországra érkező kiszabadítottakhoz. Az ukrán külügy közleményében azt hangoztatja, hogy számukra prioritás a foglyok hazatérése, különös tekintettel a fogságban tapasztalható embertelen körülményekre, ugyanakkor a magyar humanitárius akciót éles bírálattal illették.

Ukrajna szerint az életmentés manipuláció

A kijevi rezsim egyszerűen manipulációnak minősítette a magyar kormány erőfeszítéseit. Az ukrán külügy közleménye szerint „Moszkva és Budapest nem először manipulál a hadifoglyok érzékeny kérdésével”. Sőt, a kijevi vezetés odáig ment, hogy „cinizmusnak” nevezte az akciót, azt állítva, hogy a foglyok kiszabadítása csupán politikai PR-fogás a választások előtt, illetve „valuta” a Kremllel folytatott kapcsolatokban.

Ez a kijelentés különösen visszás annak fényében, hogy Kijev rendszeresen kritizálja Magyarországot, amiért nem szállít fegyvereket a háborúba, miközben Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, és most konkrétan életeket mentett. Az ukrán fél szerint az „igazi humanitárius erőfeszítéseket” nem kíséri „ilyen cinikus PR és politizálás”.

A nyilatkozatban Kijev az „etnikai kártya” kijátszásával is megvádolta a magyar kormányt, hangsúlyozva, hogy ők minden állampolgárukat egyformán kezelik, származástól függetlenül. Ezt az állítást azonban a kárpátaljai magyarság jogfosztása és a kényszersorozások gyakorlata némileg árnyalja.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

