Építkezésről próbáltak megszökni: öt kárpátaljai férfit fogtak el a szlovák határnál + videó

Nemrég újabb példátlanul éles hangvételű kijelentéseket tett egy ukrán politológus az orosz energiahordozók jövőjéről, valamint Magyarország és Szlovákia felelősségéről. Borisz Tizenhauzen szerint Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.

Borítókép: Kétszáz méterre a határtól fogták el a férfiakat (Fotó: Facebook/Ukrán Állami Határőrség Nyugati Regionális Igazgatósága)