Építkezésről próbáltak megszökni: öt kárpátaljai férfit fogtak el a szlovák határnál + videó

Az ukrán határőrök öt sorköteles korú kárpátaljai férfit állítottak meg Csap közelében, alig kétszáz méterre a szlovák határtól. A férfiak egy ungvári, határközeli építkezésről próbáltak átszökni Szlovákiába, abban reménykedve, hogy ott jobban fizető munkát találnak – legalábbis így fogalmaz közösségi oldalán az Ukrán Állami Határőrség Nyugati Regionális Igazgatósága, írja a Suspilne.media.
A lap információi szerint a férfiak mozgását a határőrök kameracsapdával rögzítették, és kétszáz méterre a határtól állították meg őket.
Két testvér, a nagybátyjuk és két másik Técsői járásból származó illető együtt dolgozott egy építkezésen Ungváron. Mivel a létesítményük a határ közelében volt, úgy döntöttek, hogy kihasználják ezt, és átszöknek Szlovákiába, hogy ott magasabb fizetéssel járó munkát keressenek
– olvasható a bejegyzésben.
A kárpátaljai férfiak azt állították, hogy kikapcsolódás céljából indultak a határ közelében fekvő tóhoz, sőt több üveg alkoholt is vittek magukkal. Később azonban bevallották valódi szándékaikat – tette hozzá az Állami Határőrség.
A férfiakat a határőrségre szállították, ahol elkészítették a szükséges adminisztratív és eljárási dokumentumokat. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
Nemrég újabb példátlanul éles hangvételű kijelentéseket tett egy ukrán politológus az orosz energiahordozók jövőjéről, valamint Magyarország és Szlovákia felelősségéről. Borisz Tizenhauzen szerint Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Borítókép: Kétszáz méterre a határtól fogták el a férfiakat (Fotó: Facebook/Ukrán Állami Határőrség Nyugati Regionális Igazgatósága)
