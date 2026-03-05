Szijjártó PéterOrbán Viktorhadifogolyhazatérés

Hazatért a két magyar hadifogoly + videó

Az éjszakai órákban hazatért a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból, akit az ukránok kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek ismét magyar földre. A rokonok a repülőtéren várták őket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 1:10
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Fotó: Mirkó István
Amint arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, azt követően, hogy az orosz Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztetett a magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyokról. A moszkvai tárgyalás után a magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés után az orosz elnök úgy döntött, hogy a nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot hazahozhatják.  

Hazatért a két magyar hadifogoly, azt követően, hogy Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Fotó: AFP
1/7 Hatalmas öröm, megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok - fotók

A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: „Ukrajnában négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, aminek kitörnie sem szabadott volna, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen ez az értelmetlen öldöklés.”

Szijjártó Péter kiemelte:

Az a helyzet, hogy a háborúban minden egyes nap újabb halottak vannak, újabb szenvedés, és nyilvánvalóan szívszorító látni azt az emberi szenvedést, amit ez a háború hoz. 

Hozzátette:

Nekünk magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett, és a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni ebbe a szomszédban zajló háborúba. 

A tárcavezető kiemelte:

Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott:

Elfogadhatatlan, hogy Ukrajna utcáin nyílt embervadászat zajlik, és botrányos, hogy a 21. század Európájában nincsen felelőse és nincsen következménye az erőszakos sorozásnak.

Hangsúlyozta: 

Amíg itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni.

A miniszter arról is beszélt, hogy sok magyar vittek el a háborúba.

Sajnos sok magyart vittek el, erről beszélgettünk hazafelé. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek. Most ők hazatérhettek, most már biztonságban vannak. (...) Nekik már nem kell visszatérniük a háborúba. Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez, mint láthatják, sikerült is, hála Istennek.

Borítókép: Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)

