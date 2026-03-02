Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el

Ez igen! Szocialista, gratulálunk! Éppen most jelentette be a pártja, hogy nem kíván élni demokratikus jogával és nem indul el a választáson.

Sebaj, úgy látszik, mindig van B terv. Összenő, ami összetartozik.

Többször leírtuk már, de itt ismét érdemes felidézni, a baloldali megmondóember egyébként érdekes pályaívet tudhat magáénak. Pilhál György remekül tűzte a tolla hegyére korábban a köpönyegforgatásait. Mint írta, a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, hogy ő valójában szolid polgár. Innentől kezdve Orbán-hívő (2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben). 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban.