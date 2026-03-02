Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el

Az ATV Egyenes beszéd műsorának Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója és Csintalan Sándor volt a vendége.
A kalandos múltú szoci közszereplő terítette a kártyáját:
„És amúgy meg főleg nekem például leegyszerűsödött az egész dolog. Ha lesz Magyar Péter, akkor talán kiszabadulunk Putyin markából. Így aztán Magyar Péterre fogok szavazni. El fogok menni Tisza-szavazatszámlálónak a szavazatszámláló körbe. Nem tudok mit csinálni. Szocialista vagyok!”
Ez igen! Szocialista, gratulálunk! Éppen most jelentette be a pártja, hogy nem kíván élni demokratikus jogával és nem indul el a választáson.
Sebaj, úgy látszik, mindig van B terv. Összenő, ami összetartozik.
Többször leírtuk már, de itt ismét érdemes felidézni, a baloldali megmondóember egyébként érdekes pályaívet tudhat magáénak. Pilhál György remekül tűzte a tolla hegyére korábban a köpönyegforgatásait. Mint írta, a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, hogy ő valójában szolid polgár. Innentől kezdve Orbán-hívő (2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben). 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban.
Ma pedig már mondani sem kell, Magyar Péter a következő állomása a kanyargós életútnak. Ezeket a pálfordulásokat az emberek pontosan látják, ezért hiteltelen Csintalan minden mondata.
Sándor tehát hézagmentesen beleillik Magyar Péter és a Tisza Párt által képviselt stílusba, irányvonalba.
Megtalálta a zsák a foltját. Legyenek egymással boldogok.
Borítókép: Csintalan Sándor (Fotó: Képernyőfotó)
