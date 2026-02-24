idezojelek
Poszt-trauma

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Vigyázat, nyomokban szarkazmust tartalmaz!

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
háborúVlagyimir PutyinOroszországUkrajna 2026. 02. 24. 11:23
Fotó: MIKHAIL METZEL
0

A magyarországi baloldal és a brüsszeli őreik szerint az oroszokhoz kellene fordulnia a magyar kormánynak, ha felelőst keres a Barátság kőolajvezetéket ért támadások és az olajellátás akadozása miatt. Szent meggyőződésük, hogy Vlagyimir Putyin okozta a galibát. Rögtön meg is jelenik lelki szemeim előtt, ahogy az orosz elnök magához rendeli a komplett vezérkart, majd utasításba adja, hogy lőjék szét azt az infrastruktúrát, ami milliárdos károkat okoz a saját hazájának egy háború kellős közepén.

Az biztosan csak egy félreértés volt, hogy Ukrajnából és Brüsszelből is belemondták a kamerákba, hogy a vezetéknek pusztulnia kell, ha más módon nem válnak le a magyarok és a szlovákok, meg ha Magyarország nem térdel le az akaratuknak.

Ezt követően az oroszok rengeteg pénzt és időt öltek az Északi Áramlat vezeték megépítésébe is, mindezt azért, hogy Putyin felrobbanthassa, és hogy milliárdokkal megkárosítsa a saját országát, meg kiszoruljon az akkor neki még legjövedelmezőbb európai gázpiacáról. Mindenki ezt tenné az orosz elnök helyében, nem?

Az csak véletlen félrefordítás volt, hogy Joe Biden előre megmondta, hogy nem lesz Északi Áramlat, ha kirobban az orosz–ukrán háború. Teljesen félreértettük az öreget, na. 

Mi több, Putyin többször lőni kezdte a zaporizzsjai atomerőművet, ami mellesleg orosz ellenőrzés alatt áll. Minden épeszű vezető lövöldözni szokott a sajátjaira, természetesen. 

Az csak teljesen véletlen egybeesés, hogy a nemzetközi megfigyelők feltűnően nem szokták megemlíteni egy-egy támadás után a drónok gazdáit, kihagyva ezzel egy kiváló alkalmat arra, hogy rábizonyítsák az oroszokra. Még a végén kiderülne, hogy ukrán drónok repkednek az erőműnél.

A Tisza Párt és Brüsszel tehát úgy véli, Putyinnak olyan jó dolga van már az életben, hogy unalmában saját magának tesz keresztbe. A legmegdöbbentőbb dolog nem is ez, hanem hogy képesek ezzel etetni a világot, ráadásul sokan fel is ülnek  a dilivonatra.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekFodor Csenge

Fodor Csenge bejegyzésére záporoznak az üzenetek, csapattársai is véleményt nyilvánítottak

Magyar Nemzet avatarja

A győri kézilabdázó évek óta nem szerepelt a magyar válogatottban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu