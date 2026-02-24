Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

A magyarországi baloldal és a brüsszeli őreik szerint az oroszokhoz kellene fordulnia a magyar kormánynak, ha felelőst keres a Barátság kőolajvezetéket ért támadások és az olajellátás akadozása miatt. Szent meggyőződésük, hogy Vlagyimir Putyin okozta a galibát. Rögtön meg is jelenik lelki szemeim előtt, ahogy az orosz elnök magához rendeli a komplett vezérkart, majd utasításba adja, hogy lőjék szét azt az infrastruktúrát, ami milliárdos károkat okoz a saját hazájának egy háború kellős közepén.

Az biztosan csak egy félreértés volt, hogy Ukrajnából és Brüsszelből is belemondták a kamerákba, hogy a vezetéknek pusztulnia kell, ha más módon nem válnak le a magyarok és a szlovákok, meg ha Magyarország nem térdel le az akaratuknak.

Ezt követően az oroszok rengeteg pénzt és időt öltek az Északi Áramlat vezeték megépítésébe is, mindezt azért, hogy Putyin felrobbanthassa, és hogy milliárdokkal megkárosítsa a saját országát, meg kiszoruljon az akkor neki még legjövedelmezőbb európai gázpiacáról. Mindenki ezt tenné az orosz elnök helyében, nem?

Az csak véletlen félrefordítás volt, hogy Joe Biden előre megmondta, hogy nem lesz Északi Áramlat, ha kirobban az orosz–ukrán háború. Teljesen félreértettük az öreget, na.

Mi több, Putyin többször lőni kezdte a zaporizzsjai atomerőművet, ami mellesleg orosz ellenőrzés alatt áll. Minden épeszű vezető lövöldözni szokott a sajátjaira, természetesen.

Az csak teljesen véletlen egybeesés, hogy a nemzetközi megfigyelők feltűnően nem szokták megemlíteni egy-egy támadás után a drónok gazdáit, kihagyva ezzel egy kiváló alkalmat arra, hogy rábizonyítsák az oroszokra. Még a végén kiderülne, hogy ukrán drónok repkednek az erőműnél.

A Tisza Párt és Brüsszel tehát úgy véli, Putyinnak olyan jó dolga van már az életben, hogy unalmában saját magának tesz keresztbe. A legmegdöbbentőbb dolog nem is ez, hanem hogy képesek ezzel etetni a világot, ráadásul sokan fel is ülnek a dilivonatra.