Horváth László: A Kutyapárt listavezetője Magyar Péterrel közösen legalizálná a marihuánát

A Fidesz nem fogja engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó „nyugat-európai mintára utat engedjen” a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek – szögezte le Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetőjének kijelentésére reagált.

A kormánypárti politikus a Facebook-bejegyzésében megosztotta a Partizán YouTube-csatorna műsorából azt a részt, ahol Nagy Dávid arról beszél Gulyás Mártonnak, a csatorna vezetőjének, hogy az MKKP legalizálná a marihuána fogyasztását, sőt termesztését is. Szerinte a kijelentés hallatán „még Gulyás Márton is lefagyott”.

Nagy Dávid, a Kutyapárt listavezetője Magyar Péterrel közösen legalizálná a marihuánát Magyarországon

– hívta fel a figyelmet Horváth László.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos

A kormánybiztos azt írta, hogy

a Kutyapárt álláspontja nem meglepetés, és azt is tudják, hogy a Tisza Párt elnökének kapcsolata „konszenzuális a kábítószernek látszó anyagokkal”.

Azt is látják – folytatta –, hogy a Tisza 100 oldalas programjában mindössze 23 sort érdemelt a kábítószer elleni küzdelem, azonban

a zéró tolerancia,

a rendőrségi hajtóvadászat,

a Delta-program

nem szerepel írásos terveikben.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a zéró tolerancia, a szigorú törvények és a hajtóvadászat marad!

– húzta alá bejegyzésében Horváth László.

