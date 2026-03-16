Horváth László: A Kutyapárt listavezetője Magyar Péterrel közösen legalizálná a marihuánát

Amíg nemzeti kormány van, addig marad a zéró tolerancia, a szigorú törvények és a hajtóvadászat – szögezte le a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 16. 21:32
A Fidesz nem fogja engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó „nyugat-európai mintára utat engedjen” a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek – szögezte le Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetőjének kijelentésére reagált.

A kormánypárti politikus a Facebook-bejegyzésében megosztotta a Partizán YouTube-csatorna műsorából azt a részt, ahol Nagy Dávid arról beszél Gulyás Mártonnak, a csatorna vezetőjének, hogy az MKKP legalizálná a marihuána fogyasztását, sőt termesztését is. Szerinte a kijelentés hallatán „még Gulyás Márton is lefagyott”.

– hívta fel a figyelmet Horváth László.

Budapest, 2026. március 2. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a kábítószer elleni küzdelem érdekében egy éve létrehozott Delta program eredményeiről tartott beszámolón a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban 2026. március 2-án. MTI/Kocsis Zoltán
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A kormánybiztos azt írta, hogy

a Kutyapárt álláspontja nem meglepetés, és azt is tudják, hogy a Tisza Párt elnökének kapcsolata „konszenzuális a kábítószernek látszó anyagokkal”.

Azt is látják – folytatta –, hogy a Tisza 100 oldalas programjában mindössze 23 sort érdemelt a kábítószer elleni küzdelem, azonban

  • a zéró tolerancia,
  • a rendőrségi hajtóvadászat,
  • a Delta-program

nem szerepel írásos terveikben.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a zéró tolerancia, a szigorú törvények és a hajtóvadászat marad!

– húzta alá bejegyzésében Horváth László.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
