Horváth László: A Kutyapárt listavezetője Magyar Péterrel közösen legalizálná a marihuánát

A Fidesz nem fogja engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó „nyugat-európai mintára utat engedjen” a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek – szögezte le Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetőjének kijelentésére reagált.
A kormánypárti politikus a Facebook-bejegyzésében megosztotta a Partizán YouTube-csatorna műsorából azt a részt, ahol Nagy Dávid arról beszél Gulyás Mártonnak, a csatorna vezetőjének, hogy az MKKP legalizálná a marihuána fogyasztását, sőt termesztését is. Szerinte a kijelentés hallatán „még Gulyás Márton is lefagyott”.
Nagy Dávid, a Kutyapárt listavezetője Magyar Péterrel közösen legalizálná a marihuánát Magyarországon
– hívta fel a figyelmet Horváth László.
A kormánybiztos azt írta, hogy
a Kutyapárt álláspontja nem meglepetés, és azt is tudják, hogy a Tisza Párt elnökének kapcsolata „konszenzuális a kábítószernek látszó anyagokkal”.
Azt is látják – folytatta –, hogy a Tisza 100 oldalas programjában mindössze 23 sort érdemelt a kábítószer elleni küzdelem, azonban
- a zéró tolerancia,
- a rendőrségi hajtóvadászat,
- a Delta-program
nem szerepel írásos terveikben.
Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a zéró tolerancia, a szigorú törvények és a hajtóvadászat marad!
– húzta alá bejegyzésében Horváth László.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!