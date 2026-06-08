Donáth AnnaMomentumTisza-kormány

Donáth Anna előkerült, a saját kiégéséről is beszélt + videó

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Szorongással figyelte a Tisza egyre növekvő mandátumszámát Donáth Anna. A Momentum volt elnöke Krug Emília műsorában azt mondta, nem irigységből aggódott, hanem azért, mert szerinte a kétharmados többség egyelőre betonba van öntve. Elárulta azt is, az EP-választások után teljesen kiégett, hónapok után sem volt kedve emberek közé menni.

Magyar Nemzet
Forrás: Telex, Szinten túl2026. 06. 08. 11:50
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A műsorban felidézte azt is, hogy 2022 és 2024 között úgy érezte: folyamatosan színészkednie kell, hogy magabiztosnak, okosnak lássák, és hogy ne látszódjon, hogy éjszaka kétóránként kel fel a kisfia miatt. Szavai szerint ez lassan elvezetett a kiégéshez: a 2024-es EP-választások után 

„nemhogy szeptemberre nem éreztem azt, hogy nekem nem kéne emberek közé menni, de decemberre sem, januárra sem”.

A Momentumról azt mondta, hogy amíg a párt létezik, amíg a villany ég egy irodában, aminek Momentum van a kirakatába írva, addig ő ott lesz.

 

Borítókép: Donáth Anna, a Momentum egykori elnöke (Forrás: YouTube)

 

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