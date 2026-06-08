Donáth Anna előkerült, a saját kiégéséről is beszélt + videó

A műsorban felidézte azt is, hogy 2022 és 2024 között úgy érezte: folyamatosan színészkednie kell, hogy magabiztosnak, okosnak lássák, és hogy ne látszódjon, hogy éjszaka kétóránként kel fel a kisfia miatt. Szavai szerint ez lassan elvezetett a kiégéshez: a 2024-es EP-választások után

„nemhogy szeptemberre nem éreztem azt, hogy nekem nem kéne emberek közé menni, de decemberre sem, januárra sem”.

A Momentumról azt mondta, hogy amíg a párt létezik, amíg a villany ég egy irodában, aminek Momentum van a kirakatába írva, addig ő ott lesz.