Rendkívüli

Vészesen apad a Duna Paksnál, újabb rendkívüli lépést jelentettek be

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

„Tényleg ennyire át lehet verni a magyarokat?” – elszabadult a népharag a Tisza-kormány ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Elmúltak a mézeshetek, az abszolút filmszínház is egyre unalmasabb, ráadásul a konkrét kormányzati intézkedések sem úgy érkeznek, ahogy azt megígérték a kampányban. Emiatt az emberek egyre dühösebbek a Tisza-kormányra, amelynek első jeleit már a közösségi oldalakon is látni.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 30. 7:56
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kollár Kingát sem kímélték a kommentelők (Fotó: Facebook)
Kollár Kingát sem kímélték a kommentelők (Fotó: Facebook)

Mint ismert, Kollár Kinga volt az a tiszás képviselő, aki az Európai Parlamentben annak örült, hogy az uniós támogatások visszatartása miatt kórházfelújítások maradnak el Magyarországon. A politikus még EP-képviselőként tavaly ősszel a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását. 

Kollár úgy fogalmazott, hogy

magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpéter gábor

Elődök

Pilhál György avatarja

Hogy az ÁVH-tól koppintottak, az egy dolog, de mintha Szálasi-elemek is felbukkannának a tervezetben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.