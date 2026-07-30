„Tényleg ennyire át lehet verni a magyarokat?” – elszabadult a népharag a Tisza-kormány ellen

Kollár Kingát sem kímélték a kommentelők (Fotó: Facebook)

Mint ismert, Kollár Kinga volt az a tiszás képviselő, aki az Európai Parlamentben annak örült, hogy az uniós támogatások visszatartása miatt kórházfelújítások maradnak el Magyarországon. A politikus még EP-képviselőként tavaly ősszel a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.

Kollár úgy fogalmazott, hogy

magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.”