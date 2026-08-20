Ez nem Baka András napja – A közmédiának a tiszás találkozó is fontosabb volt, lemaradt az új államfő első beszédéről

Ezután állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Itt az új államfő arról beszélt, hogy

a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk.

Hozzátette: az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól: nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább.

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)