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cserhalmi györgybaka andráskitüntetés

Átadták az állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából

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Baka András köztársasági elnök csütörtökön átadta az államalapítás ünnepe alkalmából adományozott állami kitüntetéseket. A legmagasabb elismerést, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész kapta.

Pámer Dávid
2026. 08. 20. 11:44
állami kitüntetések augusztus 20.
Fotó: Bánkúti Sándor/Origo
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A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat

Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa.
Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos.
Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese.
Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.
Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese.
Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója.
Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész.
Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója.
Zsurzs Kati színművész.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat

Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke.

Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója.
Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.
Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere.
Komáromi István pedagógus, kutatótanár.
Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató.
Molnár Zoltán Imre trombitaművész.
Rossa László zeneszerző, zenei vezető.
Szemán Béla színművész, rendező.

Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat

Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos.
Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő.
 

 



 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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