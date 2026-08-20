Átadták az állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat

Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa.

Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos.

Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese.

Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.

Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese.

Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója.

Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész.

Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója.

Zsurzs Kati színművész.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat

Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke.

Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója.

Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.

Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere.

Komáromi István pedagógus, kutatótanár.

Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató.

Molnár Zoltán Imre trombitaművész.

Rossa László zeneszerző, zenei vezető.

Szemán Béla színművész, rendező.

Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat

Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos.

Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő.







