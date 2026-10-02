Kétszemélyes hivatalként hajtott végre történelmi tettet az NVVH, de a kínos kérdésekre nem válaszolnak

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több konkrét kérdésre sem adott érdemi választ a hivatal működésével és vezetőinek juttatásaival kapcsolatban. A Magyar Nemzet most azt is megkérdezte a frissen felállt hatóságtól, hogy a Seszták Miklós elleni hétfői intézkedésekről előzetesen tájékoztatták-e a miniszterelnököt, és ha igen, milyen jogszabály alapján. Ezekre a jóval kellemetlenebb kérdésekre azonban a hivatal nem válaszol.

Gábor Márton
2026. 10. 02. 5:06
Fotó: Polyák Attila

A konkrét munkabérekre, a legalacsonyabb és legmagasabb illetményre, valamint az elnök és az elnökhelyettes juttatásaira vonatkozó kérdésekre azonban az NVVH több esetben nem közölt konkrét összegeket, hanem az NVVH-törvény rendelkezéseire hivatkozott. A béren kívüli juttatásokról azt írták, hogy azok a később hatályba lépő szabályzatok alapján lesznek meghatározva, miközben 2026-ban cafeteria és egyéb béren kívüli juttatás címén eddig nulla forintot számoltak el.

A Magyar Nemzet ezért továbbra is várja az NVVH válaszát arra, hogy tájékoztatták-e előre a miniszterelnököt a hétfői nyomozati cselekményekről, és ha igen, milyen jogszabályi felhatalmazás alapján történt ez.

Borítókép: Unger Anna Róza, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: Polyák Attila)

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