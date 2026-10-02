Voltak, akiknek még focicipőjük sem volt, de a Fradi pályáján már valóra vált egy álmuk

– Nagyon elhivatottak ezek a srácok. Volt, hogy többen, volt, hogy kevesebben tudtak edzésre jönni, ehhez mindig alkalmazkodni kellett, de nagyon komolyan vettük az idei tornát. Büszke vagyok mindenkire, hogy végigcsinálták – mondta.

Nem azt kell beléjük sulykolni, honnan indulnak

Gergulás Ferenc szerint a felzárkózó településeken élő gyerekeknél sem valamiféle különleges edzői nyelvre van szükség:

Rengeteg példát kell felhozni nekik, bátorítani kell őket, ez a kulcs. Mindig azt kell megmutatni nekik, hogy bármilyen nehéz helyzetből is indulnak, tudnak fejlődni. Sőt, ezt a nehéz helyzetet talán nem is kell külön kihangsúlyozni. Meg kell találni azt az eszközt, azt a motivációs mintát, ami az adott gyereknél működik.

A futball így egyszerre válik sporttá és pedagógiai eszközzé. A népligeti döntő és az, hogy a Fradi legendája, Lipcsei Péter adja át az érmeket, önmagában is óriási húzóerő.

– Maga az egész torna, és az, hogy itt lehetünk, ilyen körülmények között, ilyen közegben, rengeteget jelent a gyerekeknek. A Ferencváros neve óriási hajtóerő, senkit sem kellett különösebben motiválni – fogalmazott az edző.

Az első héten kiderült: nincs focicipőjük

Pálfalvi Márta, a Provident kommunikációs igazgatója szerint amikor tavaly elindították az Álombajnokságot, a gyerekek nagy lelkesedéssel kezdtek edzeni. Néhány nap után azonban kiderült valami, amire eredetileg nem készültek fel: – Körülbelül az első héten derült ki, hogy van, akinek nincs focicipője sem.