Franciaország és Olaszország a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiírásban is egy kvartettben szerepelt, akkor mindkét találkozójukat az idegenben játszó válogatott nyerte 3-1-re. A pénteki (20.45) összecsapásuk után hétfőn a franciák a belgák, míg az olaszok a törökök ellen lépnek pályára.
Zidane húsz év után visszatér, az ellenfél és a helyszín is örök emlék marad
A francia labdarúgó-válogatott két idegenbeli győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája A divíziójának csoportkörét. Az új szövetségi kapitány, Zinédine Zidane pénteken hazai közönség előtt is bemutatkozik, Franciaország Olaszországot fogadja.
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