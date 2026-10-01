Zidane húsz év után visszatér, az ellenfél és a helyszín is örök emlék marad

Franciaország és Olaszország a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiírásban is egy kvartettben szerepelt, akkor mindkét találkozójukat az idegenben játszó válogatott nyerte 3-1-re. A pénteki (20.45) összecsapásuk után hétfőn a franciák a belgák, míg az olaszok a törökök ellen lépnek pályára.