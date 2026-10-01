Zidane húsz év után visszatér, az ellenfél és a helyszín is örök emlék marad

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A francia labdarúgó-válogatott két idegenbeli győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája A divíziójának csoportkörét. Az új szövetségi kapitány, Zinédine Zidane pénteken hazai közönség előtt is bemutatkozik, Franciaország Olaszországot fogadja.

Wiszt Péter
2026. 10. 01. 16:01
Zinedine Zidane eddig hibátlan francia szövetségi kapitányként Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Franciaország és Olaszország a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiírásban is egy kvartettben szerepelt, akkor mindkét találkozójukat az idegenben játszó válogatott nyerte 3-1-re. A pénteki (20.45) összecsapásuk után hétfőn a franciák a belgák, míg az olaszok a törökök ellen lépnek pályára.

 

Nemzetek LigájaZinédine Zidaneolasz válogatottfrancia válogatottSzóljon hozzá!

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