Magyar Péter az első adandó alkalommal félretolta Baka Andrást, kisajátította a tisztavatást és az előző kormány miniszterének szállóigéjét

A Kossuth téren tartott honvédtisztavatáson 103 tisztjelölt tette le az esküt, majd Baka András köztársasági elnök körbesétált a téren és tiszteletét tette a tisztjelöltek előtt. Ezután érkeztek a történelmi zászlók, köztük az 1956-os lyukas zászló, végül a díszzászlóalj vezényletével, a Himnusz alatt felvonták a nemzeti lobogót.