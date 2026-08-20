Magyar Péter az első adandó alkalommal félretolta Baka Andrást, kisajátította a tisztavatást és az előző kormány miniszterének szállóigéjét

A tisztavatáson jelen volt a szerdán hivatalba lépett új köztársasági elnök, Baka András, a Magyar Honvédség főparancsnoka és az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes is.
A Kossuth téren tartott honvédtisztavatáson 103 tisztjelölt tette le az esküt, majd Baka András köztársasági elnök körbesétált a téren és tiszteletét tette a tisztjelöltek előtt. Ezután érkeztek a történelmi zászlók, köztük az 1956-os lyukas zászló, végül a díszzászlóalj vezényletével, a Himnusz alatt felvonták a nemzeti lobogót.
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