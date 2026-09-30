Micsoda véletlen: pont most rúgták ki a NAV bűnügyi igazgatóját és helyettesét
Azonnali hatállyal kell távoznia Domokos Ferencnek és Szűcs Gábor Lászlónak, pont Hankó Balázs sorsdöntő tárgyalása előtt.
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