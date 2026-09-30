Az európai főügyész már készül Magyarország „visszaszerzésére”

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Laura Codruța Kövesi szerint az Európai Ügyészség magyarországi működése nem sérti Magyarország szuverenitását, miközben az európai főügyész a Telexnek arról beszélt, hogy Magyarország egy „foglyul ejtett állam”, amelyet vissza kell szerezni. Az Európai Ügyészség vezetője tehát úgy készül magyarországi ügyészekkel együttműködni és pártatlanságot tükrözni, hogy közben nyilatkozataiból kiolvasható, hogy teljesen elfogult az előző kormánnyal szemben.

Pámer Dávid
2026. 09. 30. 15:55
Forrás: Facebook
európai ügyészséglaura codruța kövesiügyészségKomment 1

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Áradás, sötétség, búvárok

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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