Lőrincz Viktória belerongyolt egy sportprogramokat lebonyolító cégbe is, most megkapta a választ
Újabb szereplő utasította vissza Lőrincz Viktória állításait a Veszprém–Balaton Európa Sportrégió támogatása körül kialakult ügyben. A programot lebonyolító társaság tételesen ismertette a források felhasználását, Navracsics Tibor pedig úgy értékelte: megérkezett a cég „helyreigazítása” a miniszter feljelentése után.
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