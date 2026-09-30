Ismét kulcsszereplővé válik a volt külügyi vezető
A Ballard Partners nemzetközi kormányzati kapcsolatokkal és közügyekkel foglalkozó társaság munkatársa lett Gladden Pappin, aki a Magyar Külügyi Intézet éléről kerül a befolyásos amerikai cég közép-európai irodájába. Ezzel jó eséllyel nála igyekezhet lobbizni a Magyar-kormány, ha Amerikához közel akar kerülni.
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