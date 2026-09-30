Magyar Péter személyeskedésbe váltott, így üzent Varga Judit élettársának
Úgy tűnik, politikai vitánál többról van itt szó, folytatódott Magyar Péter és az Állami Számvevőszék csörtéje. Miután a számvevőszék visszautasította a miniszterelnök vádjait, Magyar Péter most a szervezet elnökébe szállt bele, aki mellesleg Varga Judit jelenlegi párja.
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