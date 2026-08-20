A Tisza Sziget tagok tizedét sem érdekelte Magyar Péterék margitszigeti találkozója

Digitális népszavazásokat tarthat a Tisza

Radnai a rendezvény előtt a sajtónak a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformjáról azt mondta: a felület azért nem az állami infrastruktúrán belül jött létre, mert az államigazgatás alkalmatlan arra, hogy rövid idő alatt megvalósítson, egy gyors reagálású, új fejlesztést, másrészt pedig nem akarják az állampolgárok pénzét elkölteni egy olyan kísérletre, ami nem volt még Európában.

Az MTI kérdésére azt mondta:

a felületet a projektre jelentkező fejlesztők, kutatók, elemzők, szakértők önerőből, saját forrásaikból működtetik majd. Az a cél, hogy a Közhangot működtető nonprofit cégtől az adatokat az innovációs tárcához továbbítsák és ott dolgozzák fel.

A felület csak az egyik része lesz a társadalmi egyeztetésnek – jelezte Radnai Márk, aki beszélt a petíciós jog angol mintára történő bevezetésének szükségességéről és felvette a digitális népszavazás bevezetésének lehetőségét is. Hangsúlyozta: azért várja, hogy a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrejöjjön, mert szeretné, hogy a már elkészült kutatások eredményét be lehessen csatornázni a Miniszterelnökségre, illetve a szaktárcákhoz.

A társadalmi részvétel akkor lesz sikeres, ha nem elbábozva van a dolog, hanem az emberek véleményét valóban be tudjuk csatornázni - hangsúlyozta Radnai Márk. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: ha nyilvános lesz, akkor mindenképpen megnézi és részt vesz Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya fideszes politikusok társadalmi kezdeményezésében Magyarország jövőjével kapcsolatban.

Borítókép: Magyar Péter a Margitszigeten(Fotó: Mirkó István)