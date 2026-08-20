Rendkívüli

Ez a tiszás uram-bátyám rendszer – Előre eldönthették, hogy kit bíznak meg az augusztus 20-i rendezvények szervezésével

Rendkívüli

Lemondott képviselői mandátumáról Lázár János

Magyar Pétertisza párthardrock kftrendezvényaugusztus 20

Ez a tiszás uram-bátyám rendszer – Előre eldönthették, hogy kit bíznak meg az augusztus 20-i rendezvények szervezésével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A G7 írta meg, hogy a közel négymilliárd forintos megbízást elnyerő Hardrock Kft. már hetekkel a hivatalos közbeszerzés kiírása, sőt a korábbi szervező szerződésének felbontása előtt egyeztetni kezdett az augusztus 20-i rendezvények lebonyolításról.

Magyar Nemzet
2026. 08. 20. 14:47
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hadházy kiakadt

A történtek kapcsán Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő úgy vélekedett, hogyha valóban rendszerváltás zajlik Magyarországon, akkor az ilyen ügyekre is megfelelő választ kell adni. Szerinte önmagában az, hogy az idei rendezvénysorozat jóval kevesebbe kerül a korábbiaknál, nem teszi elfogadhatóvá a közbeszerzési eljárás esetleges szabálytalanságait.

Hadházy kiemelte, hogy a kisebb összeg nem jelent automatikusan tisztességesebb eljárást, különösen akkor, ha a nyilvánosságra került információk alapján felmerül a verseny korlátozásának lehetősége. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sajtóban ismertetett események bizonyíthatónak bizonyulnak, akár a Büntető Törvénykönyvben szereplő, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerülhet. A politikus jelezte: tájékozódni fog az ügyben, és figyelemmel kíséri, hogy az új kormány milyen módon reagál a történtekre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekirodalmi élet

Nektár helyett

Czopf Áron avatarja

A magyar kultúra és irodalom nem túlságosan átpolitizált, hanem túlságosan depolitizált, ahogy az egész magyar társadalom is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu