Ez a tiszás uram-bátyám rendszer – Előre eldönthették, hogy kit bíznak meg az augusztus 20-i rendezvények szervezésével

Hadházy kiakadt

A történtek kapcsán Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő úgy vélekedett, hogyha valóban rendszerváltás zajlik Magyarországon, akkor az ilyen ügyekre is megfelelő választ kell adni. Szerinte önmagában az, hogy az idei rendezvénysorozat jóval kevesebbe kerül a korábbiaknál, nem teszi elfogadhatóvá a közbeszerzési eljárás esetleges szabálytalanságait.

Hadházy kiemelte, hogy a kisebb összeg nem jelent automatikusan tisztességesebb eljárást, különösen akkor, ha a nyilvánosságra került információk alapján felmerül a verseny korlátozásának lehetősége.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sajtóban ismertetett események bizonyíthatónak bizonyulnak, akár a Büntető Törvénykönyvben szereplő, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerülhet. A politikus jelezte: tájékozódni fog az ügyben, és figyelemmel kíséri, hogy az új kormány milyen módon reagál a történtekre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)