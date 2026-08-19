Varga Barnabás eltűnt Szófiában
A semleges nézők számára bűnrossz meccset hozott kedden este a Levszki Szófia és az AEK Athén összecsapása a labdarúgó Bajnokok Ligája playoffjának első körében. A magyar nézők sem lehettek nagyon vidámak. Varga Barnabás ezúttal a kispadról szállt be a játékba, de az enervált görög csapatteljesítményhez ő sem tudott semmit hozzátenni.
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