Fél Budapest nem tudott aludni Magyar Péterék brutális hangerejű technopartija miatt, és ez még csak a kezdet
Csütörtökön este éjfél utánig, majdnem hajnali 2 óráig tartott az a buli, ami miatt rengetegen nem tudtak aludni a fővárosban, Dél-Budától Békásmegyerig, illetve mélyen a pesti részekig is hallható volt az állami ünnepség zaja. Budapest lakói közül rengetegen fejezték ki nemtetszésüket.
2026. 08. 20. 13:47
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