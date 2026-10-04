Rendkívüli

Páratlan magyar műemlék pusztult el – Gyűjtés indult az újjáépítésre

Rendkívüli

A Medián szerint is gyanús, amit Magyar Péter csinál

Ursula von der Leyen ki fog borulni: Ukrajna két szomszédja is rácsukta az ajtót Zelenszkijékre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A hazai gazdák védelme fontosabb, mint az ukrán gabona megmentése – lényegében ezzel a kemény üzenettel küldte haza az Európai Unió két kulcsfontosságú keleti tagállama, Lengyelország és Románia az ukrán agrárminisztert. A Fekete-tenger három hónapja tartó orosz blokádja miatt globális élelmiszerválság és az ukrán mezőgazdaság összeomlása fenyeget, de a szomszédos EU-tagállamok egyenesen kijelentették: részükről elérték a kapacitásaik határát, és nem hajlandóak többet tenni. Nem lennénk meglepve, ha pár nap múlva hirtelen probléma lenne a lengyel vagy a román jogállamisággal.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 04. 11:06
Ursula von der Leyen nem lesz boldog a román és a lengyel döntés hallattán
Ursula von der Leyen nem lesz boldog a román és a lengyel döntés hallattán Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP

Néhány főváros önkéntesen ajánl fel nagyobb támogatást: Ukrajna holland és német kikötőket tekint új piacoknak, a német mezőgazdasági minisztérium szóvivője azt mondta, hogy Berlin mindent megtesz Európában annak érdekében, hogy az alternatív exportútvonalakat találjanak. 

UkrajnaEurópai UnióUrsula von der LeyengabonaimportSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu