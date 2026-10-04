Ursula von der Leyen ki fog borulni: Ukrajna két szomszédja is rácsukta az ajtót Zelenszkijékre

Néhány főváros önkéntesen ajánl fel nagyobb támogatást: Ukrajna holland és német kikötőket tekint új piacoknak, a német mezőgazdasági minisztérium szóvivője azt mondta, hogy Berlin mindent megtesz Európában annak érdekében, hogy az alternatív exportútvonalakat találjanak.
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A hazai gazdák védelme fontosabb, mint az ukrán gabona megmentése – lényegében ezzel a kemény üzenettel küldte haza az Európai Unió két kulcsfontosságú keleti tagállama, Lengyelország és Románia az ukrán agrárminisztert. A Fekete-tenger három hónapja tartó orosz blokádja miatt globális élelmiszerválság és az ukrán mezőgazdaság összeomlása fenyeget, de a szomszédos EU-tagállamok egyenesen kijelentették: részükről elérték a kapacitásaik határát, és nem hajlandóak többet tenni. Nem lennénk meglepve, ha pár nap múlva hirtelen probléma lenne a lengyel vagy a román jogállamisággal.
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