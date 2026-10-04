Magyar Pétert hétfőn gyanúsítottként hallgatja meg az ügyészség
Hétfőn a Magyar Péter rabosítását is magában foglaló ügyészségi meghallgatással folytatódhat a miniszterelnök telefonlopási ügye, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Pócs János szerint Magyar már készülhet arra, hogy az eljárásért másokat tegyen felelőssé. A fideszes képviselő a "forró a pite" szófordulattal figyelmeztetést is küldött a kormányfőnek.
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